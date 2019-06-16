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На Европейские игры в Минске ждут 130 тысяч болельщиков
17.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Европейские игры в Минске – главное
Для болельщиков созданы все удобства. Билет на соревнования еще и заменяет белорусскую визу. К тому же по нему также можно въехать и в Россию. Организаторы Игр ожидают огромный наплыв туристов – по их подсчетам, около 130 тысяч человек. Шумно будет не только в Минске. Иностранные гости уже сейчас путешествуют по стране, осматривая знаменитую Брестскую крепость, многочисленные замки и другие памятные места.
Билеты на Европейские игры можно приобрести не выходя из дома. Вся информация есть на официальном сайте турнира.
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
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