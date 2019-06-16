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ЦТ по математике без задач и примеров. Спорим, что вам все равно будет сложно?
Источник материала: Tut.by
Этот понедельник вдвойне тяжелый: не только начало недели, но и день ЦТ по математике. Сегодня, чтобы заполнить бланки заданий, абитуриенты углубляются в алгебраические дебри и геометрические плоскости. Попробуйте тоже пройти тест, но наш: уверены, это куда легче, чем ЦТ. К тому же вопросы усложняются постепенно. Начнем с 6-го класса, закончим 11-м. Готовы?
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