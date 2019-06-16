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ЦТ по математике без задач и примеров. Спорим, что вам все равно будет сложно?

17.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот понедельник вдвойне тяжелый: не только начало недели, но и день ЦТ по математике. Сегодня, чтобы заполнить бланки заданий, абитуриенты углубляются в алгебраические дебри и геометрические плоскости. Попробуйте тоже пройти тест, но наш: уверены, это куда легче, чем ЦТ. К тому же вопросы усложняются постепенно. Начнем с 6-го класса, закончим 11-м. Готовы?

Если вы хотите проверить свои силы не только в математике, но и гуманитарных науках, пройдите еще и эти тесты

Што вы помніце са школьнай праграмы па беларускай мове? Праверце, ці далі б вам сертыфікат на ЦТ

У абитуриентов — второе ЦТ по русскому, а у нас — тест. Проверьте, сдали бы вы хотя бы на сертификат

 
 
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