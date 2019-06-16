Престольный праздник в храме поселка Россь

Источник материала: Новости Волковыска

16 июня 2019 года, в день праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий совершил Божественную литургию в храме в честь Святой Троицы поселка Россь .

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Волковысского округа иерей Александр Юзва, настоятель храма протоиерей Виктор Колосовский и духовенство Волковысского благочиния.

За литургией Владыка Артемий обратился к духовенству и прихожанам с проповедью .

После чтения коленопреклоненных молитв, по случаю престольного праздника, состоялся Крестный ход вокруг храма.

















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