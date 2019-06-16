16 июня 2019 года, в день праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий совершил Божественную литургию в храме в честь Святой Троицы поселка Россь.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Волковысского округа иерей Александр Юзва, настоятель храма протоиерей Виктор Колосовский и духовенство Волковысского благочиния.

За литургией Владыка Артемий обратился к духовенству и прихожанам с проповедью.

После чтения коленопреклоненных молитв, по случаю престольного праздника, состоялся Крестный ход вокруг храма.

Престольный праздник в храме поселка Россь

Престольный праздник в храме поселка Россь

Престольный праздник в храме поселка Россь

Престольный праздник в храме поселка Россь

 

 

 

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