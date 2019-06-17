Источник материала: Новости Дзержинска

С Министерством образования были согласованы образцы обложек дневников учащихся к 2019/2020 учебному году.

Традиционно были согласованы образцы обложек дневников, с которыми учащиеся проучаться 2019/2020 учебные года. Согласовывается это дело с Министерством образования, и абы какой дневник прикупить не получится (вдруг вы прям весь такой креативный прекреативный). С другой стороны, никто не запрещает использовать вполне себе веселенькую обложку...

Как бы там ни было, ознакомиться со всеми вариантами вы сможете по ВОТ ЭТОЙ ссылке. В данный перечень возможно внесение дополнений по мере согласования полиграфическими предприятиями макетов дневников с Министерством образования Республики Беларусь.











