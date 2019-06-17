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«Что за дичь? Минск решил в Москву поиграть?». О чем говорят водители, намертво застрявшие в пробках

18.06.2019 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня днем из-за эстафеты «Пламя мира», которая проходит в рамках II Европейских игр, перекрыли проспект Независимости. В результате центр города застрял в пробках.

Из-за перекрытия основной магистрали столицы на всех прилегающих к проспекту улицах, а также на улицах Немига, Якуба Коласа, Сурганова, Ульяновской и Калиновского серьезно затруднено движение.

AUTO.TUT.BY посмотрел, что пишут водители, стоящие в пробках.









 
 
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Из-за перекрытия основной магистрали столицы на всех прилегающих к проспекту улицах, а также на улицах Немига, Якуба Коласа, Сурганова, Ульяновской и Калиновского...
 
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