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«Что за дичь? Минск решил в Москву поиграть?». О чем говорят водители, намертво застрявшие в пробках
Источник материала: Tut.by
Сегодня днем из-за эстафеты «Пламя мира», которая проходит в рамках II Европейских игр,
Из-за перекрытия основной магистрали столицы на всех прилегающих к проспекту улицах, а также на улицах Немига, Якуба Коласа, Сурганова, Ульяновской и Калиновского серьезно затруднено движение.
AUTO.TUT.BY посмотрел, что пишут водители, стоящие в пробках.
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«Что за дичь? Минск решил в Москву поиграть?». О чем говорят водители, намертво застрявшие в пробках
Из-за перекрытия основной магистрали столицы на всех прилегающих к проспекту улицах, а также на улицах Немига, Якуба Коласа, Сурганова, Ульяновской и Калиновского...
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