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Porsche представила самые мощные спорткары семейства 718

18.06.2019 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Porsche обнародовала информацию о топовых дорожных версиях моделей 718-го семейства — это купе Cayman GT4 и родстер Boxster Spyder.


Эти спорткары от остальных 718-х стоят особняком. Во-первых, они «заточены» для использования на гоночных трассах, а во-вторых, когда остальные версии 718 используют турбонаддув, 718 Cayman GT4 и 718 Boxster Spyder достался новый высокооборотный атмосферный шестицилиндровый «оппозитник» объемом 4 л с системой смазки с «сухим» картером и возможностью деактивации половины цилиндров при малых нагрузках. Развивает агрегат 420 лошадиных сил (при 7600 об/мин) и 420 Нм крутящего момента, причем работает он только в паре с 6-ступенчатой «механикой» — других вариантов коробки передач не предусмотрено.


Как купе, так и открытая версия на разгон до 100 км/ч тратят паспортные 4,4 секунды, максимальная скорость у 718 Cayman GT4 достигает 304 км/ч, у 718 Boxster Spyder она на 3 км/ч меньше. Дорожный просвет по сравнению с обычными 718 уменьшен на 30 мм, а «в базе» предусмотрена спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами и шаровыми соединениями, обеспечивающих жесткое крепление подвески к кузову и способствуя более точному направлению колес.


Особенностью 718 Cayman GT4 является стационарное антикрыло с интегрированными боковинами и стойками из алюминия в духе показанного ранее гоночного GT4 Clubsport (прижимная сила на задней оси по сравнению с обычным Cayman на 50% больше), в то время как 718 Boxster Spyder получил спойлер, который автоматически выдвигается на скорости 120 км/ч.


Заказы на самые экстремальные версии 718 в компании уже принимают. В Германии цены стартуют от 93 350 евро за Boxster Spyder и 96 206 евро за Cayman GT4.

 
 
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Компания Porsche обнародовала информацию о топовых дорожных версиях моделей 718-го семейства - это купе Cayman GT4 и родстер Boxster Spyder.
 
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