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Безопасность во время грозы

18.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

 

 

Безопасность во время грозыОдно из самых удивительных и завораживающих атмосферных явлений – это гроза. Подобное разыгравшееся ненастье внушало людям ужас ещё с древних времен, так как объяснить его они не могли. Сегодня же природа грозы известна, но, несмотря на это, она по-прежнему остается серьезным источником опасности для человека.

        Эта стихия, как правило, сопровождается ливневым дождем, порой градом, шквалистым ветром, ослепительными вспышками молнии и раскатами грома. Кстати, часто боятся именно резкого звука, хотя на самом деле угрозу представляет молния, которая является основным поражающим фактором. Прямое попадание разряда для человека может закончиться смертью из-за нарушения деятельности сердца и легких. Ежегодно от удара молнии в мире погибает порядка 3 000 человек.

Кроме того, это природное явление может привести и к возгоранию. Все мы привыкли наблюдать линейную молнию – она имеет вид извилистой разветвляющейся линии. Однако есть ещё и шаровая, встречающаяся крайне редко. До конца она ещё не изучена, поэтому траектория ее полета и последствия воздействия абсолютно непредсказуемы.

При появлении  шаровой молнии постарайтесь сохранять спокойствие и не двигайтесь. Не приближайтесь к ней и ничем не касайтесь, не пытайтесь «выгнать», так как может произойти взрыв. Находясь в помещении, очень медленно отступайте в другую комнату, прикрывая лицо руками. Если выйти возможности нет — лягте на пол, спрячьтесь под стол или кровать и выжидайте. Не дотрагивайтесь до металлических предметов и держитесь подальше от электрической проводки и электроприборов. Через 2-5 минут молния исчезнет или взорвется. Помните, что после взрыва может начаться пожар.

Но вернемся непосредственно к грозе. Чтобы не стать жертвой непогоды, следует усвоить ряд правил поведения. Если ненастье все-таки застало Вас врасплох, то действуйте в зависимости от ситуации.

Вы в квартире, доме, здании:

в первую очередь отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора, прекратите телефонные разговоры. Затем постарайтесь ликвидировать сквозняки, плотно закройте окна и дымоходы. Не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке.

Вы на улице:

покиньте открытое пространство и укройтесь в помещении или в подъезде любого дома.

Если решили спрятаться под козырьком здания, не прикасайтесь к стене. Не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т.д.

Вы в машине:

Прекратите движение. Закройте окна, опустите антенну, заглушите двигатель и переждите грозу в салоне автомобиля. Не дотрагивайтесь до ручек дверей и других металлических предметов. Не стоит брать в руки и мобильный телефон.

Вы в лесу:

держитесь подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, не располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха – хороший проводник электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже всего – в березу и клен. Устройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Сидеть лучше в так называемой «позе эмбриона» —  спина согнута, голова опущена на согнутые в коленях ноги и предплечья рук, ступни соединены вместе. Кроме того, выбирая себе убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было расщепленных деревьев, ранее пораженных грозой. Это говорит о том, что грунт на данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии сюда еще раз весьма вероятен.

Вы на открытой местности (в поле):

не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами. Поищите яму или овраг и сядьте там в «позе эмбриона». Если же никаких углублений поблизости нет – присядьте, как можно ниже или  лягте на землю. Не прячьтесь в стоге сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях. Не ходите босиком и не поднимайте над головой токопроводящие предметы (лопаты, тяпки, косы). Прекратите спортивные игры и движение, уйдите в укрытие.

Вы на водоеме:

выйдите из воды, отойдите подальше от берега и спрячьтесь в укрытии. Если Вы находитесь в лодке, немедленно гребите к берегу. Когда это невозможно – осушите лодку; если есть защитный тент, поднимите его; при наличии сухой одежды, переоденьтесь; сядьте подальше от мачт и подложите под себя спасательный жилет или сапоги. Рыбалку во время грозы необходимо прекратить, так как снасти являются проводником для электричества.

И ещё несколько советов. Ни в коем случае не бегайте во время грозы. Когда ищите укрытие, избегайте также характерных разломов на почве. Специалисты называют их  «гнездовьями молний» — они являются наиболее проводящими участками. Не следует собираться в группы, в таких случая нужно рассредоточиться. От земли, особенно если она влажная, необходимо изолироваться, подложив под себя коврик, надувной матрац, ветки, в крайнем случае  — камни, веревки, одежду, обувь и т.п. При этом, изолятор должен быть как можно суше. Если рядом с Вами оказался человек, пораженный молнией, не бойтесь дотрагиваться до него — заряда в теле пострадавшего не останется.

Гроза – явление непредсказуемое и достаточно опасное, однако грамотные действия во время его возникновения помогут Вам избежать неприятных последствий!

Первая помощь при поражении молнией:

  • быстро определите состояние пострадавшего
  • незамедлительно проведите реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца
  • согрейте пострадавшего
  • обработайте места ожогов и сопутствующие раны
  • дайте анальгин или солпадеин
  • срочно доставьте пострадавшего в больницу.

А. Федукович, начальник РОЧС

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