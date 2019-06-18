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Экс-президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи
Источник материала: Партизан
Мишеля Платини подозревают в причастности к спорному решению ФИФА провести ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции, сообщает AFP.
Платини был задержан 18 июня в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года. Право принимать мундиаль получил Катар. Позднее разгорелся скандал с обвинениями в подкупе голосов футбольных чиновников со стороны Катара.
Расследование в отношении Платини касается встречи, которая произошла за месяц до выборов места проведения ЧМ.
В конце декабря 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет.
Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который пройдет на Ближнем Востоке.
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Мишеля Платини подозревают в причастности к спорному решению ФИФА провести ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
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