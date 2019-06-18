Экс-президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции, сообщает AFP.

Платини был задержан 18 июня в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года. Право принимать мундиаль получил Катар. Позднее разгорелся скандал с обвинениями в подкупе голосов футбольных чиновников со стороны Катара.





Расследование в отношении Платини касается встречи, которая произошла за месяц до выборов места проведения ЧМ.





В конце декабря 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет.





Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который пройдет на Ближнем Востоке.