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Экс-президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

19.06.2019 06:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мишеля Платини подозревают в причастности к спорному решению ФИФА провести ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции, сообщает AFP.
 
Платини был задержан 18 июня в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года. Право принимать мундиаль получил Катар. Позднее разгорелся скандал с обвинениями в подкупе голосов футбольных чиновников со стороны Катара.

Расследование в отношении Платини касается встречи, которая произошла за месяц до выборов места проведения ЧМ.

В конце декабря 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет.

Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который пройдет на Ближнем Востоке.

 
 
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Мишеля Платини подозревают в причастности к спорному решению ФИФА провести ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
 
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