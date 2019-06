Компьютер Mac Pro похож на терку, но удобно ли им натирать сыр?

Источник материала: Tut.by

В начале июня Apple показала новый мощный компьютер Mac Pro стоимостью от шести тысяч долларов, пишет Mezuza. Вот он:

Многим обновленный дизайн устройства напомнил самую обычную терку.

To be honest, I do think the new Mac Pro could grate cheese quite nicely!