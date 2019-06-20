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Компьютер Mac Pro похож на терку, но удобно ли им натирать сыр?
Источник материала: Tut.by
В начале июня Apple показала новый мощный компьютер Mac Pro стоимостью от шести тысяч долларов,
Многим обновленный дизайн устройства напомнил самую обычную терку.
«Честно говоря, мне кажется, что из нового Mac Pro и правда могла бы выйти неплохая терка для сыра!»
«Сделал предзаказ нового Mac Pro — и мне его уже даже привезли. Слышал великолепные отзывы об устройстве [игра слов: grate — это терка, а great — великолепный]»
Но ютьюбер Уинстон Мой решил не ограничиваться шутками в соцсетях. Он создал настоящую реплику фрагмента корпуса нового Mac Pro и попробовал натереть ею сыр (если вы хотите сразу перейти к испытаниям, перемотайте на начало седьмой минуты).
Уинстон Мой отметил, что устройство, конечно, можно использовать и в качестве терки. Но на самом деле компьютер Apple (удивительно!) не очень-то для этого подходит: процесс требует много усилий, да и сыр время от времени застревает в корпусе.
Впрочем, ютьюбер нашел более удачное применение для своей реплики Mac Pro — как оказалось, это идеальная подставка для мыла.
Смотрите, сколько у нас стоят другие компьютеры Apple:
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Об этом вышел ролик на YouTube.
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