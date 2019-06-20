Компьютер Mac Pro похож на терку, но удобно ли им натирать сыр?

Источник материала: Tut.by

В начале июня Apple показала новый мощный компьютер Mac Pro стоимостью от шести тысяч долларов, пишет Mezuza. Вот он:



Фото: Apple

Многим обновленный дизайн устройства напомнил самую обычную терку.

На смену ведру вернулась вечная классика — ТЁРКА. Mac Pro pic.twitter.com/RH3DVBaoYM — Pavel Kushelev (@pqorama) 3 июня 2019 г.

To be honest, I do think the new Mac Pro could grate cheese quite nicely! — Daniel (@ZONEofTECH) 4 июня 2019 г.

«Честно говоря, мне кажется, что из нового Mac Pro и правда могла бы выйти неплохая терка для сыра!»

Pre-ordered the new Mac Pro and it’s already arrived #WWDC19 heard it’s got grate reviews already @Apple pic.twitter.com/kL96fvc5qL — Bethany Mae (@BethanyMAE__) 3 июня 2019 г.

«Сделал предзаказ нового Mac Pro — и мне его уже даже привезли. Слышал великолепные отзывы об устройстве [игра слов: grate — это терка, а great — великолепный]»

Но ютьюбер Уинстон Мой решил не ограничиваться шутками в соцсетях. Он создал настоящую реплику фрагмента корпуса нового Mac Pro и попробовал натереть ею сыр (если вы хотите сразу перейти к испытаниям, перемотайте на начало седьмой минуты).

Уинстон Мой отметил, что устройство, конечно, можно использовать и в качестве терки. Но на самом деле компьютер Apple (удивительно!) не очень-то для этого подходит: процесс требует много усилий, да и сыр время от времени застревает в корпусе.

Впрочем, ютьюбер нашел более удачное применение для своей реплики Mac Pro — как оказалось, это идеальная подставка для мыла.

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