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Компьютер Mac Pro похож на терку, но удобно ли им натирать сыр?

21.06.2019 14:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале июня Apple показала новый мощный компьютер Mac Pro стоимостью от шести тысяч долларов, пишет Mezuza. Вот он:


Фото: Apple

Многим обновленный дизайн устройства напомнил самую обычную терку.

«Честно говоря, мне кажется, что из нового Mac Pro и правда могла бы выйти неплохая терка для сыра!»

«Сделал предзаказ нового Mac Pro — и мне его уже даже привезли. Слышал великолепные отзывы об устройстве [игра слов: grate — это терка, а great — великолепный]»

Но ютьюбер Уинстон Мой решил не ограничиваться шутками в соцсетях. Он создал настоящую реплику фрагмента корпуса нового Mac Pro и попробовал натереть ею сыр (если вы хотите сразу перейти к испытаниям, перемотайте на начало седьмой минуты).

Уинстон Мой отметил, что устройство, конечно, можно использовать и в качестве терки. Но на самом деле компьютер Apple (удивительно!) не очень-то для этого подходит: процесс требует много усилий, да и сыр время от времени застревает в корпусе.

Впрочем, ютьюбер нашел более удачное применение для своей реплики Mac Pro — как оказалось, это идеальная подставка для мыла.

Смотрите, сколько у нас стоят другие компьютеры Apple:

 
 
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