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Как в анекдоте: в Минске к Евроиграм коммунальщики красили... кусты

24.06.2019 11:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети появилось забавное видео, как работник коммунального хозяйства красит небольшие кустики вдоль дороги в зеленый цвет.



Кусты выгорели на солнце из-за жары, вторую неделю выжигающей Минск.

Интернет-пользователи полагают, что необычное поведение коммунальщиков связано с желанием в лучшем виде предстать перед начальством и зарубежными гостями во время 2-х Европейских игр, которые в эти дни проходят в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В сети появилось забавное видео, как работник коммунального хозяйства красит небольшие кустики вдоль дороги в зеленый цвет.
 
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