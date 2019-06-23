Как в анекдоте: в Минске к Евроиграм коммунальщики красили... кусты









Кусты выгорели на солнце из-за жары, вторую неделю выжигающей Минск





Интернет-пользователи полагают, что необычное поведение коммунальщиков связано с желанием в лучшем виде предстать перед начальством и зарубежными гостями во время 2-х Европейских игр, которые в эти дни проходят в Минске.