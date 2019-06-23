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Как в анекдоте: в Минске к Евроиграм коммунальщики красили... кусты
Источник материала: Партизан
В сети появилось забавное видео, как работник коммунального хозяйства красит небольшие кустики вдоль дороги в зеленый цвет.
Кусты выгорели на солнце из-за жары, вторую неделю выжигающей Минск.
Интернет-пользователи полагают, что необычное поведение коммунальщиков связано с желанием в лучшем виде предстать перед начальством и зарубежными гостями во время 2-х Европейских игр, которые в эти дни проходят в Минске.
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В сети появилось забавное видео, как работник коммунального хозяйства красит небольшие кустики вдоль дороги в зеленый цвет.
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