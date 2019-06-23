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III Ежегодная премия «Номер один» - главное бизнес-событие лета
Источник материала: 21.by
Церемония вручения наград «Номер один» состоится 2 июля в DoubleTree by Hilton Minsk.
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Церемония вручения наград «Номер один» состоится 2 июля в DoubleTree by Hilton Minsk. В этом году ведущими церемонии станут Дмитрий Кохно и Ольга Рыжикова. В организации церемонии задействованы профессионалы из праздничного бизнеса, на сцену за почетными наградами будут подниматься первые лица компаний. Церемония «Номер один» обещает стать поистине главным бизнес-событием лета.
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