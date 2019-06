III Ежегодная премия «Номер один» - главное бизнес-событие лета 

Источник материала: 21.by

Церемония вручения наград «Номер один» состоится 2 июля в DoubleTree by Hilton Minsk.

В этом году ведущими церемонии станут Дмитрий Кохно и Ольга Рыжикова. В организации церемонии задействованы профессионалы из праздничного бизнеса, на сцену за почетными наградами будут подниматься первые лица компаний. Церемония «Номер один» обещает стать поистине главным бизнес-событием лета.

Премия пройдет третий раз, и в этом году заметно масштабируется. В выборе лучших участвовали более 58 000 респондентов – потребители, эксперты, лидеры мнений и оргкомитет.

В 2019 году в большом жюри представлены около 40 представителей бизнеса, медиа-сферы, представители министерств и государственных учреждений. Проведена огромная аналитическая работа, и по результатам комплексной оценки определены победители более чем в 140 номинациях.

Мир совершенствуют лучшие: представители науки, культуры и бизнеса. А товары и услуги – это качество нашей жизни.

Все потребители могут ориентироваться на актуальную информацию о лидерах рынка в выборе своих любимых товаров и услуг по итогам премии «Номер один» в 2019 году.

2 июля с 19:30 на youtube-канале Premium Number One будет доступна онлайн-трансляция награждения.

Следите за новостями, после 2 июля списки победителей будут опубликованы в СМИ и на сайте проекта.

Уже осенью Оргкомитет проекта анонсирует запуск нового ежегодного бизнес-форума «Номер один» для участников и победителей премии, предпринимателей и специалистов.

Сайт проекта: https://www.premium-n-one.com/

Youtube-канал Premium Number One: https://www.youtube.com/channel/UCFBSPSxX4pAlaHnIOgqyWBA/featured

Инстаграм: @ premiya_nomer_odin



