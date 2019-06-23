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III Ежегодная премия «Номер один» - главное бизнес-событие лета

24.06.2019 13:50 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Церемония вручения наград «Номер один» состоится 2 июля в DoubleTree by Hilton Minsk.
В этом году ведущими церемонии станут Дмитрий Кохно и Ольга Рыжикова. В организации церемонии задействованы профессионалы из праздничного бизнеса, на сцену за почетными наградами будут подниматься первые лица компаний. Церемония «Номер один» обещает стать поистине главным бизнес-событием лета.
Премия пройдет третий раз, и в этом году заметно масштабируется. В выборе лучших участвовали более 58 000 респондентов – потребители, эксперты, лидеры мнений и оргкомитет.
В 2019 году в большом жюри представлены около 40 представителей бизнеса, медиа-сферы, представители министерств и государственных учреждений. Проведена огромная аналитическая работа, и по результатам комплексной оценки определены победители более чем в 140 номинациях.
Мир совершенствуют лучшие: представители науки, культуры и бизнеса. А товары и услуги – это качество нашей жизни.
Все потребители могут ориентироваться на актуальную информацию о лидерах рынка в выборе своих любимых товаров и услуг по итогам премии «Номер один» в 2019 году.
2 июля с 19:30 на youtube-канале Premium Number One будет доступна онлайн-трансляция награждения.
Следите за новостями, после 2 июля списки победителей будут опубликованы в СМИ и на сайте проекта.
Уже осенью Оргкомитет проекта анонсирует запуск нового ежегодного бизнес-форума «Номер один» для участников и победителей премии, предпринимателей и специалистов.
Сайт проекта: https://www.premium-n-one.com/
Youtube-канал Premium Number One: https://www.youtube.com/channel/UCFBSPSxX4pAlaHnIOgqyWBA/featured
Инстаграм: @ premiya_nomer_odin
III Ежегодная премия «Номер один» - главное бизнес-событие лета 

 
 
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Церемония вручения наград «Номер один» состоится 2 июля в DoubleTree by Hilton Minsk. В этом году ведущими церемонии станут Дмитрий Кохно и Ольга Рыжикова. В организации церемонии задействованы профессионалы из праздничного бизнеса, на сцену за почетными наградами будут подниматься первые лица компаний. Церемония «Номер один» обещает стать поистине главным бизнес-событием лета.
 
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