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Нужно ли срезать кожуру? Разрушаем пять мифов об огурцах

25.06.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как известно, человек на 50-75% состоит из воды. Огурцы состоят из воды на 95-97%. В каком то смысле, между людьми и огурцами есть нечто общее, возможно, именно это ощущение родственности вызывает у человека желание съесть зелёный овощ.  

И поскольку у многих дачников на огородах уже зреют огурцы, мы решили узнать пять мифов об этих сочных растениях.  

Миф 1. Огурцы нельзя есть вместе с помидорами.  

Не вполне понятно, когда распространилась такая информация, однако она встревожила тех, кто регулярно нарезал эти овощи в салат. По словам врачей, «не так страшен чёрт, как его малюют».  

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В желудке не появятся какие-то отложения солей, гнить овощи тоже не будут. Хотя лучше употреблять помидоры и огурцы раздельно, потому что у некоторых людей из-за одновременного поедания этих двух овощей может начаться повышенное газообразование.  

Миф 2. Огурцы нельзя есть при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.  

Лишь наполовину миф. Ощутимый вред огурцы могут принести только если есть их в очень больших количествах. В остальных случаях они лишь могут вызвать метеоризм, который усилит симптомы при заболеваниях ЖКТ.  

Нужно ли срезать кожуру? Разрушаем пять мифов об огурцах

Миф 3. В огуречной кожуре содержатся нитраты и вредные вещества.  

На самом деле в кожуре нет ничего опасного, там концентрируются вещества, придающие огурцу вкус. Согласно некоторым сведениям, кожура даже очищает организм человека. С другой стороны, «хвостики» огурцов всё-таки можно срезать. Если огурцы мало поливались и долго находились под лучами Солнца, «хвостики» могут быть горькими.  

Миф 4. Огурцы перегружают сердце.  

Этот миф утверждает, что сердце перегружается из-за слишком большого количества воды в огурцах. Вообще, человек может умереть от водной интоксикации. Если выпить 7-10 литров воды (зависит от роста и веса человека), то нарушится водно-солевой обмен в организме, и человек умрёт. Так что если «наесть» огурцами 7-10 литров воды за сутки, то перегрузить сердце и умереть всё-таки можно.  

Миф 5. Огурец способствует похудению.  

Если есть только огурцы, то действительно можно похудеть. Дело в том, что в данном овоще всего 11–15 ккал на 100 г. Иными словами, питающийся одними огурцами человек не сидит на диете, а попросту голодает.  

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Если же говорить о том, что овощ каким-либо образом заставит организм тратить больше энергии и плавить жир, то это – миф.  

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