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Инвестиции в стиль: зачем деловому человеку следить за ювелирными трендами
11.06.2025 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В бизнесе детали решают все: от выбора галстука до модели часов. Но есть еще один инструмент, который работает на ваш имидж не хуже, чем дорогой костюм, — это ювелирные украшения. Как украшения становятся частью имиджа, корпоративной культуры и даже стратегической инвестицией? Об этом поговорили с коммерческим директором
Украшения как инструмент формирования имиджа
Когда на знакомство уходит не больше минуты, детали становятся решающими. Украшения — это язык, на котором бизнес говорит с миром.
Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ORO, отмечает: «Ювелирные изделия — это не просто аксессуар, а часть профессионального кода. Серьги-пуссеты с бриллиантом, аккуратное кольцо — это сигналы: «я ценю качество, я уверен в себе, я уважаю традиции, но не боюсь трендов». Украшения помогают руководителю быть запоминающимся, транслировать ценности компании и даже создавать вокруг себя правильное поле для переговоров».
В ORO отмечают, что среди их клиентов — немало руководителей крупных предприятий, собственники бизнеса, топ-менеджеры государственных и частных компаний. Причем для бизнес-аудитории выбор украшений становится всё более индивидуальным: если раньше преобладала вечная классика, то сегодня востребованы и изделия с характером — необычные камни, современные формы, индивидуальный дизайн.
Алена Городничая, маркетолог ORO, добавляет: «Бизнес-аудитория — это люди, которые умеют считать не только деньги, но и репутационные дивиденды. Для них важно, чтобы украшение работало на имидж, подчёркивало статус, но при этом не выглядело вызывающе. Мы видим, что руководители выбирают как трендовые, так и классические украшения. Нет жёсткого деления — все зависит от характера человека и задач, которые он собирается решить с помощью аксессуаров».
Ювелирные изделия как инвестиция
Украшения — это не только про стиль, но и про деньги. Причем не только в смысле стоимости золота на мировых рынках.
Анастасия Слепухо приводит конкретные цифры: «За последний год стоимость золота на бирже выросла на 23%. Редкие инвестиционные инструменты могут похвастаться такой доходностью. Но все же приобретение украшений — это не инвестиции в классическом понимании этого слова, а скорее вложения в стиль. Ведь покупка качественного украшения может на годы закрыть потребность в аксессуарах как для деловых, так и для вечерних и даже для повседневных образов. В наших салонах мы отмечаем стабильный рост интереса к ювелирным изделиям. Люди всё чаще рассматривают покупку украшения как вложение — и в собственный стиль, и в капитал».
Долгосрочная ценность — ключевой критерий для бизнес-аудитории. Классические изделия с бриллиантами, золото, эксклюзивные камни — все это не теряет актуальности десятилетиями. Но и тренды играют свою роль: сегодня в моде не только белые, но и цветные бриллианты, редкие изумруды, дизайнерские коллекции.
«Украшения — это не только красиво, но и выгодно. Классические пуссеты с бриллиантами, лаконичные кольца — это то, что будет актуально и через 5, и через 10 лет. А если говорить о редких камнях, например, колумбийских изумрудах или желтых бриллиантах, то их стоимость только растет. Поэтому наши покупатели в любом случае не прогадают», — подчеркивает Анастасия.
Актуальные тренды сезона: что представит выставка ORO
Выставка ORO в этом году — это целый калейдоскоп новинок, которые будут интересны бизнес-аудитории.
Алена Городничая рассказывает: «В новой ювелирной выставке мы делаем ставку на ювелирные хиты — это лаконичные украшения с бриллиантами, которые идеально впишутся в деловой стиль. Среди фаворитов — пуссеты с одним камнем, аккуратные серьги с коньячными бриллиантами (да, такие бывают — от желтого до насыщенно-коричневого оттенка!), а также серьги, где сочетаются белые и черные бриллианты. Это такой баланс: строгость и индивидуальность одновременно».
Если говорить о трендах, то бизнес-аудитория выбирает не только классику, но и современные решения.
«Нет такого, что руководители покупают исключительно классику, а молодёжь — только тренды. Все зависит от характера человека и задач: кто-то ищет универсальный аксессуар „на годы“, кто-то — эффектную деталь для важной встречи или корпоративного мероприятия. Наши менеджеры всегда помогают подобрать то самое украшение, которое станет частью личного бренда», — добавляет Алена.
Украшения и корпоративный бренд
Ювелирные изделия все чаще становятся частью корпоративной культуры и инструментом HR-брендинга.
Алена Городничая делится кейсами: «Практически каждая крупная компания, задумывается о том, чтобы укреплять имидж своего бренда, отличаться не только для клиентов, но и для сотрудников. Мы сейчас как раз в процессе реализации проекта с корпоративными украшениями: собираемся создать броши, значки для сотрудников одного из крупных белорусских банков. Мы предложили компании создать уникальный символ для своей команды — сотрудники разных уровней в компании получат от компании в подарок небольшую брошь из серебра, золота или с бриллиантами».
Интерес к корпоративным украшениям проявляют и другие крупные бренды. Однако в сети ORO отмечают, что потенциал для развития у данного направления еще очень широк, и сеть делает лишь первые шаги в данный нише. Ведь ювелирные украшения могут стать не только аксессуарами для брендов, но даже для целой страны.
Анастасия Слепухо рассказала о недавнем успехе белорусских брошей-сувениров: «У нас давно была мысль создать что-то по-настоящему национальное, ведь в ассортименте есть целое направление сувениров. Мы заметили, что всё больше россиян и иностранцев приезжают в Беларусь, консультанты из салонов делились, что гости часто ищут сувениры с белорусским колоритом, и мы решили — почему бы не сделать
Получился очень милый, узнаваемый аксессуар. Интересно, что многие покупатели увидели в нем не только символ Беларуси, но и классического „приносящего детей“ аиста. Неожиданно брошь стала популярной и среди врачей — акушеров и гинекологов, которые тоже покупают буслика как талисман для своих пациентов. Мы выпустили „буслика“ в конце 2024 года, и сейчас, уже к середине 2025-го, видим устойчивый спрос: брошь стала и сувениром, и символом удачи, и просто приятным подарком. Получилось многофункциональное решение, хотя изначально мы просто хотели сделать что-то национальное с душой».
Как выбрать украшения для делового стиля
Среди клиентов ювелирной сети ORO — руководители компаний, директора государственных и частных предприятий, владельцы бизнеса. Зная об этом в сети уделяют особое внимание подбору украшений под конкретные задачи клиентов: для ежедневного делового образа, для публичных мероприятий, для корпоративных подарков, вечерних выходов и светских мероприятий. Важно не только выбрать красивое украшение, но и понять, как оно будет сочетаться с гардеробом, корпоративным дресс-кодом, стилем компании.
Несколько рекомендаций от экспертов сети ORO:
Алена Городничая подчёркивает: «Для бизнес-аудитории важны не только эмоции, но и факты, цифры, выгода. Мы всегда стараемся в коммуникации использовать конкретику: сколько стоит, как долго будет актуально, как можно интегрировать в корпоративную культуру, в деловой гардероб. И, конечно, бизнес часто говорит многое о его основателе или руководителе. Поэтому мы понимаем, как важно попасть в точку образом: у топ-менеджера авиакомпании здорово увидеть кулон в виде самолета, у владельца флористического салона — серьги в виде цветов, а у руководителя завода — брошь или значок с отсылкой к продукции».
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В бизнесе детали решают все: от выбора галстука до модели часов. Но есть еще один инструмент, который работает на ваш имидж не хуже, чем дорогой костюм, - это...
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