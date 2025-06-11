Инвестиции в стиль: зачем деловому человеку следить за ювелирными трендами

Источник материала: ProBusiness





В бизнесе детали решают все: от выбора галстука до модели часов. Но есть еще один инструмент, который работает на ваш имидж не хуже, чем дорогой костюм, — это ювелирные украшения. Как украшения становятся частью имиджа, корпоративной культуры и даже стратегической инвестицией? Об этом поговорили с коммерческим директором сети ювелирных салонов ORO Анастасией Слепухо и маркетологом сети Аленой Городничей.

Приглашаем на выставку «Самоцветы России: Минск 2025» в салонах ORO в ТРЦ Dana Mall, Green City, ProStore на Малиновке, МОМО, ТЦ Expobel. До 29 июня вы сможете окунуться в мир изысканных ювелирных украшений и найти идеальный вариант для делового или вечернего образа! В салонах будет представлено более 500 уникальных украшений от ювелирных брендов «АЛЬКОР», RoseGrace и AQUAMARINE. Не упустите возможность приобрести уникальные изделия по специальным ценам с дополнительной скидкой 10%.



Украшения как инструмент формирования имиджа

Когда на знакомство уходит не больше минуты, детали становятся решающими. Украшения — это язык, на котором бизнес говорит с миром.



Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ORO

Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ORO, отмечает: «Ювелирные изделия — это не просто аксессуар, а часть профессионального кода. Серьги-пуссеты с бриллиантом, аккуратное кольцо — это сигналы: «я ценю качество, я уверен в себе, я уважаю традиции, но не боюсь трендов». Украшения помогают руководителю быть запоминающимся, транслировать ценности компании и даже создавать вокруг себя правильное поле для переговоров».

В ORO отмечают, что среди их клиентов — немало руководителей крупных предприятий, собственники бизнеса, топ-менеджеры государственных и частных компаний. Причем для бизнес-аудитории выбор украшений становится всё более индивидуальным: если раньше преобладала вечная классика, то сегодня востребованы и изделия с характером — необычные камни, современные формы, индивидуальный дизайн.











Алена Городничая, маркетолог ORO, добавляет: «Бизнес-аудитория — это люди, которые умеют считать не только деньги, но и репутационные дивиденды. Для них важно, чтобы украшение работало на имидж, подчёркивало статус, но при этом не выглядело вызывающе. Мы видим, что руководители выбирают как трендовые, так и классические украшения. Нет жёсткого деления — все зависит от характера человека и задач, которые он собирается решить с помощью аксессуаров».

Ювелирные изделия как инвестиция

Украшения — это не только про стиль, но и про деньги. Причем не только в смысле стоимости золота на мировых рынках.

Анастасия Слепухо приводит конкретные цифры: «За последний год стоимость золота на бирже выросла на 23%. Редкие инвестиционные инструменты могут похвастаться такой доходностью. Но все же приобретение украшений — это не инвестиции в классическом понимании этого слова, а скорее вложения в стиль. Ведь покупка качественного украшения может на годы закрыть потребность в аксессуарах как для деловых, так и для вечерних и даже для повседневных образов. В наших салонах мы отмечаем стабильный рост интереса к ювелирным изделиям. Люди всё чаще рассматривают покупку украшения как вложение — и в собственный стиль, и в капитал».





Долгосрочная ценность — ключевой критерий для бизнес-аудитории. Классические изделия с бриллиантами, золото, эксклюзивные камни — все это не теряет актуальности десятилетиями. Но и тренды играют свою роль: сегодня в моде не только белые, но и цветные бриллианты, редкие изумруды, дизайнерские коллекции.

«Украшения — это не только красиво, но и выгодно. Классические пуссеты с бриллиантами, лаконичные кольца — это то, что будет актуально и через 5, и через 10 лет. А если говорить о редких камнях, например, колумбийских изумрудах или желтых бриллиантах, то их стоимость только растет. Поэтому наши покупатели в любом случае не прогадают», — подчеркивает Анастасия.







Актуальные тренды сезона: что представит выставка ORO

Выставка ORO в этом году — это целый калейдоскоп новинок, которые будут интересны бизнес-аудитории.

Алена Городничая рассказывает: «В новой ювелирной выставке мы делаем ставку на ювелирные хиты — это лаконичные украшения с бриллиантами, которые идеально впишутся в деловой стиль. Среди фаворитов — пуссеты с одним камнем, аккуратные серьги с коньячными бриллиантами (да, такие бывают — от желтого до насыщенно-коричневого оттенка!), а также серьги, где сочетаются белые и черные бриллианты. Это такой баланс: строгость и индивидуальность одновременно».





Если говорить о трендах, то бизнес-аудитория выбирает не только классику, но и современные решения.

«Нет такого, что руководители покупают исключительно классику, а молодёжь — только тренды. Все зависит от характера человека и задач: кто-то ищет универсальный аксессуар „на годы“, кто-то — эффектную деталь для важной встречи или корпоративного мероприятия. Наши менеджеры всегда помогают подобрать то самое украшение, которое станет частью личного бренда», — добавляет Алена.

Украшения и корпоративный бренд

Ювелирные изделия все чаще становятся частью корпоративной культуры и инструментом HR-брендинга.

Алена Городничая делится кейсами: «Практически каждая крупная компания, задумывается о том, чтобы укреплять имидж своего бренда, отличаться не только для клиентов, но и для сотрудников. Мы сейчас как раз в процессе реализации проекта с корпоративными украшениями: собираемся создать броши, значки для сотрудников одного из крупных белорусских банков. Мы предложили компании создать уникальный символ для своей команды — сотрудники разных уровней в компании получат от компании в подарок небольшую брошь из серебра, золота или с бриллиантами».

Интерес к корпоративным украшениям проявляют и другие крупные бренды. Однако в сети ORO отмечают, что потенциал для развития у данного направления еще очень широк, и сеть делает лишь первые шаги в данный нише. Ведь ювелирные украшения могут стать не только аксессуарами для брендов, но даже для целой страны.





Анастасия Слепухо рассказала о недавнем успехе белорусских брошей-сувениров: «У нас давно была мысль создать что-то по-настоящему национальное, ведь в ассортименте есть целое направление сувениров. Мы заметили, что всё больше россиян и иностранцев приезжают в Беларусь, консультанты из салонов делились, что гости часто ищут сувениры с белорусским колоритом, и мы решили — почему бы не сделать брошь-буслика ? У него разукрашены крылышки, в глазике — натуральный черный бриллиант, в клюве он несет капельку — символ наших белорусских озёр.

Получился очень милый, узнаваемый аксессуар. Интересно, что многие покупатели увидели в нем не только символ Беларуси, но и классического „приносящего детей“ аиста. Неожиданно брошь стала популярной и среди врачей — акушеров и гинекологов, которые тоже покупают буслика как талисман для своих пациентов. Мы выпустили „буслика“ в конце 2024 года, и сейчас, уже к середине 2025-го, видим устойчивый спрос: брошь стала и сувениром, и символом удачи, и просто приятным подарком. Получилось многофункциональное решение, хотя изначально мы просто хотели сделать что-то национальное с душой».

Как выбрать украшения для делового стиля

Среди клиентов ювелирной сети ORO — руководители компаний, директора государственных и частных предприятий, владельцы бизнеса. Зная об этом в сети уделяют особое внимание подбору украшений под конкретные задачи клиентов: для ежедневного делового образа, для публичных мероприятий, для корпоративных подарков, вечерних выходов и светских мероприятий. Важно не только выбрать красивое украшение, но и понять, как оно будет сочетаться с гардеробом, корпоративным дресс-кодом, стилем компании.





Несколько рекомендаций от экспертов сети ORO:

Держите баланс между классикой и индивидуальностью. Базовые украшения — пуссеты с бриллиантами, аккуратные кольца, лаконичные цепочки — всегда уместны в деловой среде и подходят к любому гардеробу. А если хочется добавить индивидуальности, выбирайте изделия с необычными камнями (например, коньячные или чёрные бриллианты), но в сдержанном дизайне. Ориентируйтесь на универсальность. Украшение должно гармонировать с разными комплектами одежды и быть уместным как на переговорах, так и на деловых мероприятиях. Избегайте слишком крупных, броских и шумных аксессуаров. Инвестируйте в качество. Для бизнес-образа лучше выбирать изделия из золота, платины, с натуральными камнями. Классика (бриллианты, белое и жёлтое золото) — всегда актуальна и не теряет ценности.





Учитывайте корпоративный стиль. Украшения могут стать частью фирменного дресс-кода или корпоративного подарка (например, броши-значки с символикой компании или выполненные в цветах бренда). Обсудите с коллегами или HR, если планируете внедрять украшения в корпоративную культуру. Думайте о комфорте и безопасности. Украшения не должны мешать работе, цепляться за одежду или вызывать дискомфорт. Для ежедневного ношения выбирайте модели с надежными застежками. Не бойтесь современных трендов, но подходите к ним осознанно. Трендовые изделия (например, с цветными бриллиантами, необычными формами) могут освежить образ, если они выполнены в лаконичном стиле. Главное — чтобы украшение подчеркивало ваш статус, а не отвлекало внимание от сути.

Алена Городничая подчёркивает: «Для бизнес-аудитории важны не только эмоции, но и факты, цифры, выгода. Мы всегда стараемся в коммуникации использовать конкретику: сколько стоит, как долго будет актуально, как можно интегрировать в корпоративную культуру, в деловой гардероб. И, конечно, бизнес часто говорит многое о его основателе или руководителе. Поэтому мы понимаем, как важно попасть в точку образом: у топ-менеджера авиакомпании здорово увидеть кулон в виде самолета, у владельца флористического салона — серьги в виде цветов, а у руководителя завода — брошь или значок с отсылкой к продукции».

Выбрать украшения для делового образа можно на ювелирной выставке «Самоцветы России: Минск 2025» в салонах ORO по 29 июня. Действует дополнительная скидка 10% и программа лояльности сети ORO. Украшения можно выбрать в каталоге на сайте и забронировать через корзину.