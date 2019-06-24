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Трамп пообещал ответить на возможные атаки Ирана превосходящей военной силой

25.06.2019 18:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп на фоне недавних высказываний иранских властей в адрес Вашингтона заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые атаки Тегерана.

"Обнародованное сегодня Ираном очень невежественное и оскорбительное заявление лишь демонстрирует отсутствие у них понимания реальности. Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена огромной, превосходящей силой", - написал Трамп в Twitter.

При этом он уточнил, что ответ США может выразиться и в "уничтожении".

Трамп также заявил, что иранское руководство понимает лишь язык силы и что оно, "тратящее все деньги на террор", причастно к гибели от взрывных устройств 2 тыс. американцев.

Однако, утверждает Трамп, "США, с большим опережением, являются самой мощной военной силой, с учетом трат в $1,5 трлн лишь за одни последние два года".

Ранее во вторник президент Ирана Хасан Рухани на фоне недавних дополнительных санкций Вашингтона - против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и других представителей иранских властей - усомнился в уровне интеллекта американских руководителей. "Новые санкции против Тегерана показывают отчаяние администрации США", - отметил Рухани. Кроме того, он назвал членов администрации США "умственно отсталыми".

 
 
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Президент США Дональд Трамп на фоне недавних высказываний иранских властей в адрес Вашингтона заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые...
 
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