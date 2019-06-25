До Беларуси дошли обновления правил футбола. С ними «Витебск» не победил бы «Дняпро»

Источник материала: Tut.by

В субботу «Витебск» самым драматичным образом дожал у себя на поле «Дняпро». Гости забили в середине первого тайма и вели в счете до 73-й минуты. Однако хозяева сначала отыгрались, а за шесть минут до финального свистка забили решающий мяч, напоминает Tribina.com .

Гол получился корявеньким, но оттого не менее ценным. Ильмир Нурисов рвался к воротам «Дняпро», в борьбе упал, мяч отскочил к вратарю, а от вратаря к Владиславу Федосову — и форвард поразил сетку. Попробуйте разобраться в этом голевом сумбуре (смотреть с отметки 5.44).

Присмотреться есть к чему. Когда Нурисов падал, мяч попал ему в руку.



Скриншот трансляции. Фото с сайта by.tribuna.com

Судья матча Амин Кургхели на вполне законных основаниях не прервал атаку, и та стала голевой. Футболисты «Дняпро» то протестовали, то сокрушались, однако на счет это никак не повлияло — 2:1 в пользу витеблян.

Кургхели решил, что мяч попал в руку Нурисову случайно, и правила, которые действовали в Беларуси в день матча — 23 июня, — разрешали продолжить игру.

Однако с 25 июня в нашей стране действуют обновленные правила. И если бы «Витебск» и «Дняпро» играли бы парой дней позже, то никакого победного гола в той атаке не было бы. Теперь любая рука полевого игрока (неважно, умышленная или неумышленная), приведшая к голу в ворота соперника либо к голевому моменту, влечет за собой назначение штрафного удара за игру рукой в атаке.

Этот нюанс на YouTube-канале АБФФ в программе «Судите с нами» разъяснил глава департамента судейства и инспектирования Андрей Чепа (отметка 0.42).