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«Там внутри травы натуральные». Что можно купить на память о Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гостей II Европейских игр привлекает самобытная белорусская культура. На память о нашей стране туристы раскупают сувениры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
150 умельцев со всех уголков Беларуси собрала выставка ремесел «Город мастеров». Броши-цветы из кожи, хлеб с семенами льна, сладости на меду, головные уборы или текстильные игрушки – иностранцы могут найти подарок на любой вкус. Да и место выставки выбрано удачное: как раз напротив стадиона «Динамо».
Елена Гаргома, ремесленник:
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Новости Беларуси. Гостей II Европейских игр привлекает самобытная белорусская культура. На память о нашей стране туристы раскупают сувениры, сообщили в программе...
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