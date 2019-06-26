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Торгуют все! Продавцы по-прежнему в топе самых востребованных сотрудников

27.06.2019 11:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Торгуют все! Продавцы по-прежнему в топе самых востребованных сотрудников
Фото из открытых источников

Привлекательны продажи и для соискателей – они занимают 2-е место в структуре резюме, что в мае составило 15,9% общего числа размещенных на сайте. При этом конкуренция в сфере продаж за рассматриваемый период была ниже средней по рынку труда – 4 резюме на 1 вакансию.

Свободный доступ

По данным Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY, наибольший спрос на сотрудников - в розничной торговле: наниматели активно ищут контролеров-кассиров и продавцов-консультантов. Также очень востребованы менеджеры по продажам, торговые представители, операторы call-центров. Найти работу в этой сфере могут как опытные сотрудники – руководители отделов продаж, так и студенты, люди без опыта работы.

Для многих соискателей привлекательность сферы продаж заключается в том, что найти и реализовать себя в ней могут люди с разным образованием. Ведь до сих пор продавцов не готовят в учебных заведениях целенаправленно, как, к примеру, экономистов или специалистов других профессий. Для соискателей в этом есть большой плюс.

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Требования

«От специалистов в сфере продаж наниматели ожидают грамотной и выразительной речи без слов-паразитов, отличных знаний технологий продаж, умения работать с большим объемом информации, вежливости и стрессоустойчивости. Специалистам, желающим построить карьеру в крупной международной компании, понадобится знание английского языка. В сфере продаж важно постоянно развивать как аналитические способности, так и коммуникативные навыки», - отмечает директор РАБОТА.TUT.BY Светлана ШАПОРОВА.

И, даже если подходящие вакансии можно найти как опытным специалистам, так и людям без опыта, это отнюдь не отменяет необходимости качественного дополнительного профильного образования в сфере продаж.

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Зарплата

Сегодня зарплатные предложения нанимателей в размещенных вакансиях превышают ожидания соискателей, отражённые в резюме. При этом специалистам с опытом ожидаемо предлагают более высокое денежное вознаграждение. Больше половины нанимателей в феврале-мае 2019 года предлагали продавцам-кассирам без опыта заработную плату выше 600 белорусских рублей, с опытом работы 1-3 года – от 650 белорусских рублей.

В вакансиях для продавцов-консультантов и операторов call-центров зарплатное предложение было чуть лучше: середина рынка для сотрудников без опыта – от 650 белорусских рублей, с опытом работы – от 700 белорусских рублей. 

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Минимальное зарплатное предложение менеджерам по продажам составило от 600 рублей, максимальное – от 2000 белорусских рублей. Середина рынка для специалистов без опыта работы – от 1000 рублей, для менеджеров с опытом работы – от 1200 белорусских рублей.

Середина рынка для торговых представителей в феврале-мае 2019 года составила от 1125 рублей и от 1200 белорусских рублей соответственно.

Наибольшую заработную плату из рассматриваемых специализаций предлагали руководителям отдела продаж. Больше половины работодателей готовы были платить им от 1500 белорусских рублей, а максимальное зарплатное предложение составило от 3250 белорусских рублей для специалистов с опытом работы более 3 лет.

 
 
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Продажи – традиционно самая популярная сфера, в которой компании ищут сотрудников. В мае 2019 года в этой профобласти было размещено 27,8% вакансий от общего...
 
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