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Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке на II Европейских играх

27.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке на II Европейских играх

Ольга Худенко завоевала золотую медаль на II Европейских играх в гребле на байдарке на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.

На гребном канале в Заславле сегодня с утра непростые погодные условия: ветер и высокая волна, но опытная белоруска успешно справилась с этими трудностями.

На старте заезда лидировала сербка Милица Старович, которая уже после 250 метров уступила лидирующие позиции белоруске и олимпийской чемпионке Дануте Козак из Венгрии. Соперница Ольги Худенко значительно прибавила в скорости на финише, но уступила победительнице. Результат Ольги Худенко — 2 мин. 03,929 сек., второе место у Дануты Козак — 2 мин. 04,176 сек., а бронзовым призером стала Эмма Йоргенсен из Дании — 2 мин. 04,989 сек.
 
Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке на II Европейских играх

В текущем сезоне на дистанции 500 м Ольга Худенко выступала на этапе Кубка мира в Познани, где заняла второе место.

В первый день соревнований на гребном канале в Заславле Ольга Худенко вместе с Мариной Литвинчук завоевала золотую награду на дистанции 500 м в байдарке-двойке.

На гребном канале в Заславле сегодня будут разыграны еще десять комплектов наград.
 
Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарке на II Европейских играх
 
 
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Ольга Худенко завоевала золотую медаль на II Европейских играх в гребле на байдарке на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА. На гребном канале в Заславле сегодня с...
 
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