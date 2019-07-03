Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново

Источник материала: Вороновская газета





По-молодежному, драйвово выступил Влад Чижиков. Он познакомил вороновскую публику со своим творчеством и авторскими песнями.











Тепло, бурными овациями встречали зрители Ольгу Плотникову.















Певица поделилась с присутствующими своей историей Победы. Ее дедушка во время Великой Отечественной войны был военным врачом и спасал жизни раненным солдатам. О годах лихолетья он не рассказывал родным. Но вместе с ними с удовольствием пел песни победного мая. Ольга исполнила любимую всеми «Катюшу», и зрители ей с удовольствием подпевали. Каждый номер певицы встречался «на ура». Нашлась и подтанцовка — ребятня охотно танцевала со звездой и повторяла ее движения.































Напоследок всем зрителям Ольга Плотникова от души в песне пожелала:

— Будем счастливы и любимыми,

Днями ясными да с любимыми.

Будем счастливы до сиянья глаз,

Да не погаснем мы, не погасят нас.











Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.