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Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново

По-молодежному, драйвово выступил Влад Чижиков. Он познакомил вороновскую публику со своим творчеством и авторскими песнями.


Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново

Тепло, бурными овациями встречали зрители Ольгу Плотникову.


Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново

Певица поделилась с присутствующими своей историей Победы. Ее дедушка во время Великой Отечественной войны был военным врачом и спасал жизни раненным солдатам. О годах лихолетья он не рассказывал родным. Но вместе с ними с удовольствием пел песни победного мая. Ольга исполнила любимую всеми «Катюшу», и зрители ей с удовольствием подпевали. Каждый номер певицы встречался «на ура». Нашлась и подтанцовка — ребятня охотно танцевала со звездой и повторяла ее движения.


Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново

Напоследок всем зрителям Ольга Плотникова от души в песне пожелала:

— Будем счастливы и любимыми,

Днями ясными да с любимыми. 

Будем счастливы до сиянья глаз,

Да не погаснем мы, не погасят нас. 


Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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По-молодежному, драйвово выступил Влад Чижиков. Он познакомил вороновскую публику со своим творчеством и авторскими песнями. Тепло, бурными овациями встречали...
 
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