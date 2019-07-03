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Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
03.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По-молодежному, драйвово выступил Влад Чижиков. Он познакомил вороновскую публику со своим творчеством и авторскими песнями.
Тепло, бурными овациями встречали зрители Ольгу Плотникову.
Певица поделилась с присутствующими своей историей Победы. Ее дедушка во время Великой Отечественной войны был военным врачом и спасал жизни раненным солдатам. О годах лихолетья он не рассказывал родным. Но вместе с ними с удовольствием пел песни победного мая. Ольга исполнила любимую всеми «Катюшу», и зрители ей с удовольствием подпевали. Каждый номер певицы встречался «на ура». Нашлась и подтанцовка — ребятня охотно танцевала со звездой и повторяла ее движения.
Напоследок всем зрителям Ольга Плотникова от души в песне пожелала:
— Будем счастливы и любимыми,
Днями ясными да с любимыми.
Будем счастливы до сиянья глаз,
Да не погаснем мы, не погасят нас.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Звезда белорусской эстрады Ольга Плотникова и певец, солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков зажигали в Вороново
По-молодежному, драйвово выступил Влад Чижиков. Он познакомил вороновскую публику со своим творчеством и авторскими песнями. Тепло, бурными овациями встречали...
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