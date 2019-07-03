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Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

Память о сражавшихся в годы Великой Отечественной войны — часть национального самосознания белорусов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступление Президента Беларуси на параде в ознаменование Дня НезависимостиЛукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

Ровно 75 лет назад здесь отгремели последние бои за столицу нашей Родины — город Минск. Это была победа над самой смертью. Это было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня Беларусь торжественно отмечает главный государственный праздник — День Независимости. Этот день, отметил Президент, в далеком 1944 году вернул мир на истерзанную фашистской оккупацией землю, показал несокрушимую силу советского народа, белорусов, стоявших насмерть за свою свободу.

Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

«Ровно 75 лет назад здесь отгремели последние бои за столицу нашей Родины — город Минск. Это была победа над самой смертью. Это было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей, — заявил глава государства. — Сегодня мы вновь вспоминаем всех, кто героически держал удар агрессора. И эта память — часть нашего национального самосознания».

Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

Из года в год 3 июля белорусский народ особенно остро воспринимает героические эпизоды Великой Отечественной войны, констатировал Александр Лукашенко. «Проживаем заново каждый факт, словно сами до последней капли крови обороняли Брестскую крепость, Буйничское поле, умирали в лагере смерти «Тростенец», в детском концлагере «Красный Берег», горели в Хатыни, форсировали Днепровский рубеж», — сказал Президент.

Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов
Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов
Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

Он напомнил, что Беларусь первой приняла на себя удар захватчиков, стала живым щитом на их пути, и ни пяди родной земли не было отдано без боя. Сопротивление началось с первых минут вторжения врага, но даже разрушенная и оккупированная Беларусь осталась непокоренной, обратил внимание глава государства.-0-

Лукашенко: Беларусь намерена использовать все резервы для восстановления спокойствия в регионеЛукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

«Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели — найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами», — подчеркнул Александр Лукашенко.
 
 
 
Военный парад в честь Дня Независимости в МинскеЛукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

Парад войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости начался в белорусской столице с пролета авиации. В небе над столицей можно было увидеть современные боевые самолеты и вертолеты авиации Беларуси и России.
 
Беларусь празднует День НезависимостиЛукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году — так проголосовали белорусы на республиканском референдуме 24 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
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Память о сражавшихся в годы Великой Отечественной войны — часть национального самосознания белорусов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил...
 
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