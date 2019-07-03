Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ — часть национального самосознания белорусов

Источник материала: Вороновская газета





Память о сражавшихся в годы Великой Отечественной войны — часть национального самосознания белорусов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступление Президента Беларуси на параде в ознаменование Дня Независимости Ровно 75 лет назад здесь отгремели последние бои за столицу нашей Родины — город Минск . Это была победа над самой смертью. Это было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня Беларусь торжественно отмечает главный государственный праздник — День Независимости. Этот день, отметил Президент, в далеком 1944 году вернул мир на истерзанную фашистской оккупацией землю, показал несокрушимую силу советского народа, белорусов, стоявших насмерть за свою свободу.





«Ровно 75 лет назад здесь отгремели последние бои за столицу нашей Родины — город Минск. Это была победа над самой смертью. Это было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей, — заявил глава государства. — Сегодня мы вновь вспоминаем всех, кто героически держал удар агрессора. И эта память — часть нашего национального самосознания».





Из года в год 3 июля белорусский народ особенно остро воспринимает героические эпизоды Великой Отечественной войны, констатировал Александр Лукашенко. «Проживаем заново каждый факт, словно сами до последней капли крови обороняли Брестскую крепость, Буйничское поле, умирали в лагере смерти «Тростенец», в детском концлагере «Красный Берег», горели в Хатыни, форсировали Днепровский рубеж», — сказал Президент.













Он напомнил, что Беларусь первой приняла на себя удар захватчиков, стала живым щитом на их пути, и ни пяди родной земли не было отдано без боя. Сопротивление началось с первых минут вторжения врага, но даже разрушенная и оккупированная Беларусь осталась непокоренной, обратил внимание глава государства.-0-

Лукашенко: Беларусь намерена использовать все резервы для восстановления спокойствия в регионе «Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели — найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Военный парад в честь Дня Независимости в Минске Парад войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости начался в белорусской столице с пролета авиации. В небе над столицей можно было увидеть современные боевые самолеты и вертолеты авиации Беларуси и России.

Беларусь празднует День Независимости Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году — так проголосовали белорусы на республиканском референдуме 24 ноября. https://www.belta.by/