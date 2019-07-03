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Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

03.07.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В День Независимости гостей принял парк Горького. На сцене для минчан выступили народные ансамбли и кавер-группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Под зажигательные ритмы в пляс пустились даже ветераны. А каждый, кто пришел в национальном белорусском костюме, смог бесплатно прокатиться на аттракционах.  

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

День Независимости для каждого жителя столицы стал поводом выйти из дома и почувствовать себя частью большого праздника: огромный фудкорт, соизмеримый по площади с несколькими футбольными полями, город мастеров и праздничная ярмарка.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Площадь у Дворца спорта 3 июля зазвучала мелодиями, знакомыми всем наизусть, и наполнилась ароматами любимых блюд.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Поздравить столицу со сцены у Дворца спорта приехал и «Хор Турецкого». Беларусь стала заключительной страной в мировом турне коллектива. Трое артистов хора – наши земляки. Поэтому песни о мире, подвиге и любви артисты исполнили искренне и так по-белорусски.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Михаил Турецкий, народный артист России:
Самое главное – разобщенность. Не должна присутствовать вражда, непонимание, непримирение, должна быть взаимовыручка, помощь, братская дружба. Это то, что нас объединяет – Россию и Беларусь. Беларуси желаю процветания. Мы очень любим нашу историческую малую родину.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Зажигали толпу и в Верхнем городе. «Стары Ольса», Akute, «Дрозды» – их песням в унисон подпевала публика самых разных возрастов. У стелы «Минск – город герой» тысячи гостей собрал масштабный гала-концерт «Сильная и современная Беларусь». Праздник даже заставил вернуться на малую родину Тиму Белорусских и Риту Дакоту. И это было действительно сильно!

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Чтобы разделить общую радость, не нужно было ходить далеко. Организаторы подготовили более 80 мероприятий во всех районах столицы. Детские зоны, вертолетная прогулка и мастер-классы от опытных байкеров. «Чижовка-Арена» как один из главных спортивных объектов взяла на себя активную составляющую. А вечером под хиты 90-х и современные треки танцевал весь Заводской.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

С каждой минутой очереди на аттракционы 3 июля прирастали в парке Горького. Семейный праздник – отличная возможность провести этот день вместе, а главное – рассказать детям о великом подвиге.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

На сцене для минчан выступили народные ансамбли и кавер-группы. Под зажигательные ритмы в пляс пустились даже ветераны. А каждый, кто пришел в национальном белорусском костюме, смог бесплатно прокатиться на аттракционах.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Столица гуляла с невероятным размахом. Широту нашей души оценили и иностранные гости. Яшар проехал 3000 километров, чтобы встретить этот день вместе с белорусами. И рассказать им, что одна из минских улиц названа в честь его родственника – командира танкового взвода Рафиева.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Яшар Гусейнсой, турист (Азербайджан):
Я приехал сегодня провести этот день с белорусским народом в Минске и этому очень рад. Я изготовил фотографии, раздал их людям, чтобы молодое поколение Беларуси помнило историю и не забывало о героях-азербайджанцах, которые принимали участие в освобождении Беларуси.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Пусть на разных языках, но так душевно минчан поздравляли близкие и далекие соседи. В едином танце, знакомой песне, за одним столом День Независимости Беларуси июля отмечала вся столица. На улицы города вышли взрослые и дети. Одни – чтобы вспомнить, другие – чтобы узнать.

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Ксения Худолей, СТВ:
Этот день закружил столицу в карусели радости и гордости за свою страну. Поздравить друг друга с праздником и сказать спасибо поколению победителей пришли тысячи белорусов. Этот беззаботный смех будто говорит: мы будем ценить каждую минуту, мы будем жить счастливо.

Люди в материале: Михаил Турецкий, Яшар Гусейнсой, Ксения Худолей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В День Независимости гостей принял парк Горького. На сцене для минчан выступили народные ансамбли и кавер-группы, сообщили в программе Новости...
 
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