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Скандальная реклама, дорогой шоколад и продажи без отдела продаж: новости бизнеса за 6-12 мая 2024 года
12.05.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок полиграфии, инвестиции и судьба стартапа. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В эпоху развития ИИ, массовой автоматизации и цифровизации бизнеса кажется, что полиграфический рынок, скорее, «мертв, чем жив». Но это заблуждение. В индустрию полиграфии активно проникают новые технологии, которые успешно «мэтчатся» с традиционными продуктами (визитки, широкоформатная печать, листовки, буклеты, каталоги и прочее). СЕО компании «Издательские системы» Александр Алешкевич
Полезное для бизнеса
Продажа бизнеса — это затратное и по деньгам, и по времени дело. Еще более затратной может оказаться его покупка — особенно, если плохо проверить владельцев и состояние компании. Но без таких сделок бизнес не может развиваться — ни масштабирования, ни инвестиций, ни новых возможностей не будет… Поэтому очень важно научиться правильно готовить бизнес к продаже, оценивать его стоимость, презентовать для инвесторов и так далее. Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор Сергей Белявский
В условиях жесткой конкуренции и активной борьбы за внимание потенциальных клиентов запоминающийся и шокирующий контент, порой, видится необходимостью. Однако важно хорошо понимать контекст и настроение потенциальной аудитории, а в случае провала — грамотно работать с негативом. Иначе скандальная реклама может отрицательно сказаться на продажах и узнаваемости бренда. Специалисты инновационного digital-хаба Wunder Digital помогли редакции «Про бизнес» вспомнить примеры неоднозначных и провокационных рекламных креативов из разных стран.
Истории бизнеса
Жительнице Лиды Елене Тихонович настолько нравился хороший шоколад, что она решила превратить свое хобби в дело всей жизни — причем не только своей, но и всей семьи. За 6 лет работы продукция Prime chocolate стала победителем международных конкурсов шоколада и завоевала преданных поклонников не только в Беларуси, но и за ее пределами. Интересные факты — в компании до сих пор всего один сотрудник «не из семьи», а обжаривает зерна Елена по-прежнему сама, в духовке.
Андрей Кондратенко когда-то занимался антикризисным управлением, потом вслед за одним из клиентов поехал в Арабские Эмираты помогать с открытием нового производства. Поработав там два года, предприниматель понял, что на рынке строительных услуг буквально непаханое поле: низкое качество работ среди местных компаний создало высокий отложенный спрос на адекватные услуги по отделке. Андрей рискнул: открыл компанию за свои деньги и начал работать. В итоге проект взлетел. «Про бизнес»
Прошлым летом «Про Бизнес» публиковал статью про ребят, которые запускали сервис автоматизированной бухгалтерии и управленческого учета. С этого момента основатели стартапа Liloo Виктор Лянкевич-Комлев и Владислав Беляев успели столкнуться с хейтом и отказаться от части своих клиентов, пересмотреть продукт и увеличить прибыль компании на 150%.
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Скандальная реклама, дорогой шоколад и продажи без отдела продаж: новости бизнеса за 6-12 мая 2024 года
Рынок полиграфии, инвестиции и судьба стартапа. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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