Скандальная реклама, дорогой шоколад и продажи без отдела продаж: новости бизнеса за 6-12 мая 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Рынок полиграфии, инвестиции и судьба стартапа. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В эпоху развития ИИ, массовой автоматизации и цифровизации бизнеса кажется, что полиграфический рынок, скорее, «мертв, чем жив». Но это заблуждение. В индустрию полиграфии активно проникают новые технологии, которые успешно «мэтчатся» с традиционными продуктами (визитки, широкоформатная печать, листовки, буклеты, каталоги и прочее). СЕО компании «Издательские системы» Александр Алешкевич поделился с «Про бизнес», с какими вызовами сталкивается полиграфический рынок, что ждет индустрию в будущем и удалось ли отрасль «поженить» с искусственным интеллектом.

Полезное для бизнеса

Продажа бизнеса — это затратное и по деньгам, и по времени дело. Еще более затратной может оказаться его покупка — особенно, если плохо проверить владельцев и состояние компании. Но без таких сделок бизнес не может развиваться — ни масштабирования, ни инвестиций, ни новых возможностей не будет… Поэтому очень важно научиться правильно готовить бизнес к продаже, оценивать его стоимость, презентовать для инвесторов и так далее. Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор Сергей Белявский рассказал на встрече Клуба Про бизнес обо всех важных нюансах.

В условиях жесткой конкуренции и активной борьбы за внимание потенциальных клиентов запоминающийся и шокирующий контент, порой, видится необходимостью. Однако важно хорошо понимать контекст и настроение потенциальной аудитории, а в случае провала — грамотно работать с негативом. Иначе скандальная реклама может отрицательно сказаться на продажах и узнаваемости бренда. Специалисты инновационного digital-хаба Wunder Digital помогли редакции «Про бизнес» вспомнить примеры неоднозначных и провокационных рекламных креативов из разных стран. Рассказываем, что происходило и какими были последствия .

Истории бизнеса

Жительнице Лиды Елене Тихонович настолько нравился хороший шоколад, что она решила превратить свое хобби в дело всей жизни — причем не только своей, но и всей семьи. За 6 лет работы продукция Prime chocolate стала победителем международных конкурсов шоколада и завоевала преданных поклонников не только в Беларуси, но и за ее пределами. Интересные факты — в компании до сих пор всего один сотрудник «не из семьи», а обжаривает зерна Елена по-прежнему сама, в духовке. «Про бизнес» узнал о семейной истории шоколадного бизнеса и делится ею .

Андрей Кондратенко когда-то занимался антикризисным управлением, потом вслед за одним из клиентов поехал в Арабские Эмираты помогать с открытием нового производства. Поработав там два года, предприниматель понял, что на рынке строительных услуг буквально непаханое поле: низкое качество работ среди местных компаний создало высокий отложенный спрос на адекватные услуги по отделке. Андрей рискнул: открыл компанию за свои деньги и начал работать. В итоге проект взлетел. «Про бизнес» поговорил с основателем и CEO группы компаний Green Hands о том, как удалось так быстро вырасти, какие в этой сфере есть проблемы и зачем он стремится заняться еще и девелопментом.