Десять медицинских рекомендаций, которые оказались мифом

Исследователи выявили около четырехсот распространенных медицинских рекомендаций, которые противоречат строгим исследованиям. The New York Times собрал те, на которые следует обратить внимание. « Зожник » опубликовал перевод материала.



Можно предположить, что советы докторов всегда основаны на научных знаниях. Это отчасти правда, но дело в том, что наука не стоит на месте.

По анализу более 3 тысяч научных исследований, опубликованных с 2003 по 2017 годы в JAMA и Lancet и с 2011 по 2017 в The New England Journal of Medicine, примерно в одном случае из десяти были найдены убедительные доказательства обратного — то есть текущее знание было опровергнуто и доказано полностью обратное утверждение.

«При этом ведущие специалисты в медицине многие годы ранее советовали то, что впоследствии оказалось неправильным, — говорит доктор Винай Прасад из Орегонского университета науки и здоровья, — Сейчас мы с коллегами изучаем, насколько широко распространились эти рекомендации».

Вот пример десяти новых утверждений, которые должны заменить старые мифы (ранее они считались научно обоснованными фактами).

1. Аллергия на арахис не зависит от того, ел ли ребенок арахис до трех лет

Ранее педиатры советовали родителям ограждать детей от арахиса по крайней мере до 3-летнего возраста, чтобы уберечь их от аллергии на арахис. Однако исследование показало , что даже если давать арахис детям до года, это не увеличивает риск возникновения аллергии.

2. Рыбий жир не уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

На основании того, что люди, употреблявшие больше жирной рыбы, имели статистически меньше заболеваний сердечно-сосудистой системы был сделан вывод, что именно омега-3 жирные кислоты уменьшают эти риски. Добавки с Омега-3 снижают уровень триглицеридов и в целом воспаления, а это факторы риска заболеваний сердца.

Однако масштабное качественное (клиническое, двойное слепое, плацебо-контролируемое) исследование с участием 12 тысяч человек с риском сердечно-сосудистых заболеваний показало, что добавки с омега-3 не влияли на снижение риска заболеваний сердца.

3. Реалистичная кукла ребенка, которую заставляют носить девочек-подростков, не предотвращает раннюю беременность

Идея была в том, чтобы девочки осознали, как тяжела участь матери и как много внимания и сил надо уделять ребенку. Как результат, они должны были внимательнее относиться к возможным нежелательным беременностям в раннем возрасте. Однако исследование показало, что эффект оказался даже противоположный: девочки, которых заставляли носить «симулятора ребенка», чаще беременели, чем те, которые этого не делали.

4. Гинко билоба не защищает от потери памяти и слабоумия

Известная добавка из листьев дерева гинкго использовалась еще в древнем Китае и рекомендовалась в том числе для сохранения памяти. В масштабном (длилось более шести лет) качественном (клиническое, двойное слепое, плацебо-контролируемое) исследовании , проведенном на людях со средним возрастом 75 лет, пришли к выводу, что добавка гинко билоба не помогает от деменции и потери памяти.

Кстати, объемы продаж добавки достигают 249 миллионов долларов в год.

5. Для избавления от боли пациентов в реанимации одноразовая доза обезболивающих на основе опиоидов не более эффективна, чем аспирин и ибупрофен

Да, опиоды — мощное обезболивающее. Однако, в клиническом исследовании выяснили, что более безопасные стандартные обезболивающие (ибупрофен, аспирин) избавляли от экстремальной боли (в среднем 8,4 балла по 11-бальной шкале) пациентов реанимации примерно на том же уровне.

6. Гормональное лечение тестостероном не помогает пожилым мужчинам сохранить память

В некоторых исследованиях ранее обнаружили, что у мужчин с более высоким уровнем тестостерона лучше развиты некоторые участки мозга, чем у тех, у кого тестостерон понижен. Кроме того, мужчины в возрасте с повышенным уровнем тестостерона в среднем лучше справлялись с когнитивными тестами. На этом было основано предположение, что, повышая уровень тестостерона, можно способствовать сохранению памяти и когнитивных способностей.

Однако качественное клиническое исследование показало, что лечение тестостероном помогает сохранить память не лучше, чем плацебо.

7. Избавление от пылевых клещей, мышей и тараканов дома не помогает уменьшить приступы астмы

В теории аллергические реакции на вышеперечисленных паразитов могли провоцировать приступы астмы. И одной из рекомендаций врачей было избавиться от этих триггеров. Однако в рандомизированном клиническом исследовании не обнаружили связи между приступами астмы и наличием мышей в доме даже среди детей, у которых была аллергическая реакция на мышей. Это, конечно, не значит, что не надо избавляться от аллергенов и паразитов, но и надеться вылечить астму таким способом тоже не стоит.

8. Шагомеры и трекеры калорий не помогают уменьшить вес

Более того, терять вес, возможно, даже эффективнее без цифровой поддержки. В исследовании в течение двух лет следили за 471 желающим похудеть. Те из них, кто полагался на шагомеры и счетчики расхода калорий, в результате снизили свой вес меньше, чем те, кто следовал стандартным советам.

9. Проблемы с коленным суставом? Не спешите на операцию, сначала попробуйте физическую терапию

Около 460 тысяч американцев в год подвергаются хирургическим операциям на колене, чаще всего из-за остеоартрита. Операция болезненна и восстановление длительное, но пациенты боятся, что без операции никак не избавиться от болей.

Однако в рандомизированном клиническом исследовании сравнили пациентов с разрывом мениска и артритом в средней стадии, которых лечили с помощью операции — или физической терапии (в исследовании доступно подробное описание протокола, в основном он состоял из умеренной физической нагрузки). В итоге в течение шести месяцев результаты тех, кто был на операции, в среднем были сопоставимы с теми, кого лечили физкультурой.

10. Если у беременной отошли воды преждевременно, это не значит, что необходимо немедленно родить

Иногда за несколько недель до запланированной даты родов мембрана, окружающая плод, разрывается, и околоплодная жидкость выходит наружу. Акушеры опасаются, что бактерии могут проникнуть в стерильную до этого среду вокруг плода и вызвать инфекции. Однако по данным исследования , проведенного в 65 родильных центрах в одиннадцати странах мира, если после раннего отхода вод новорожденного оставляют «довынашиваться» под наблюдением врачей, то риски для его здоровья уменьшаются (меньше риск дыхательной недостаточности и риск смерти).