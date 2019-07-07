Ибрагимович составил идеальную команду всех времен. В ней 11 Златанов

Источник материала: Tut.by

Златан Ибрагимович в своем Twitter опубликовал «любимую команду всех времен». Неудивительно (зная характер игрока), что в ней — 11 Златанов. «Осталось решить, кто будет тренером. Возможно, Златан», — добавил он.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 июля 2019 г.

Напомним, что с 2018 года 37-летний нападающий защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. За свою карьеру Златан играл за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». За это время Златан стал обладателем 31 трофея. В сборной Швеции он играл с 2001 по 2016 год.