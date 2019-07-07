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Ибрагимович составил идеальную команду всех времен. В ней 11 Златанов

08.07.2019 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Златан Ибрагимович в своем Twitter опубликовал «любимую команду всех времен». Неудивительно (зная характер игрока), что в ней — 11 Златанов. «Осталось решить, кто будет тренером. Возможно, Златан», — добавил он.

Напомним, что с 2018 года 37-летний нападающий защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года. За свою карьеру Златан играл за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». За это время Златан стал обладателем 31 трофея. В сборной Швеции он играл с 2001 по 2016 год.

 
 
Ссылка на источник 91
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