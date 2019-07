Ибрагимович составил идеальную команду всех времен. В ней 11 Златанов

Источник материала: Tut.by

Златан Ибрагимович в своем Twitter опубликовал «любимую команду всех времен». Неудивительно (зная характер игрока), что в ней — 11 Златанов. «Осталось решить, кто будет тренером. Возможно, Златан», — добавил он.