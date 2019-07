Десять самых популярных YouTube-каналов из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Обычно, когда говорят про белорусских блогеров, то вспоминают Дмитрия Ермузевича или Леру Яскевич. Однако, согласно сервису LiveDune , топ отечественных каналов выглядит несколько иначе. 42.TUT.BY собрал десять наиболее популярных из них (исключив явно иностранный контент), а также изучил потенциальный доход каналов при помощи аналитических сервисов Socialblade и SeeZisLab . Обращаем внимание, что это возможный заработок «в среднем», а не реальные цифры.



Влад Бумага. Фото из Instagram блогера

Не так давно мы Минска подписчиков больше, чем жителей Беларуси">писали, что число подписчиков на YouTube-канале А4 блогера Влада Бумаги превысило число жителей нашей страны: согласно Белстату, население Республики Беларусь на 1 января 2019 года составляло 9,5 миллиона человек, а сейчас у канала Влада — более 9,8 миллиона подписчиков.

Влад Бумага (кстати, это его настоящая фамилия) снимает влоги про свою жизнь. Так, первым успешным видео парня стал вайн про Ice Bucket Challenge, после чего вышел ролик «24 часа в батутном центре», который набрал более десяти миллионов просмотров.

Самое популярное видео — кавер на «Между нами тает лед» — собрало 27 миллионов просмотров.

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 18−288,5 тысячи долларов SeeZisLab: 38,4 тысячи долларов



Глеб, создатель канала telblog.net. Фото с личной страницы в ВК

Сейчас у канала более чем четыре миллиона подписчиков. Его автор — Глеб — родом из Минска. В своих видео он повествует об историях успеха, составляет различные топы, рассказывает, где сейчас герои знаменитых мемов, отмечает недостатки айфонов и многое другое. Самое популярное видео telblog.net — это «топ-10 исчезнувших вкусняшек, по которым мы скучаем»: 10 миллионов просмотров.

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 4,6−74,2 тысячи долларов SeeZisLab: 7,8 тысячи долларов



Александр. Фото с личной страницы в ВК

Это игровой канал, автор которого — уроженец Гомеля Александр — вместе с подписчиками проходит разнообразные игры и даже снимает в них фильмы.

Самые популярные видео — это симуляторы. Например, симулятор гигантского медведя-мутанта или обычного ребенка . Сейчас у канала более 1,8 миллиона подписчиков.

Оценочная выручка за месяц Socialblade: 1,8−28,8 тысячи долларов SeeZisLab: 6,8 тысячи долларов



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Многодетная семья из-под Минска снимает видео про собственных детей. Также в роликах появляются мама Ирина и папа Олег.

Контент ориентирован на их сверстников. Дети разыгрывают родителей (самое популярное видео , собравшее 5,9 миллиона просмотров, было посвящено тому, как девочки тайком пробрались к маме в машину), строят аквапарк дома и снимают уроки в школе.

«Знаете, почему смотрят канал нашей семьи? Потому что мы живые, обыкновенные люди, — рассказывала Ирина в интервью TUT.BY. — Мы же не какие-то там знаменитости. Мы простые, мы такие же, как они. И поэтому наша жизнь интересна. Есть блогеры, которые просто снимают свою жизнь. Это как сериал. Только в сериале все понимают, что это наигранно, а здесь — нет».

Сегодня у канала — почти полтора миллиона подписчиков.

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 2,3−36,6 тысячи долларов SeeZisLab: 3,8 тысячи долларов

Первым видео Ксении стал ролик, где она двухлетняя сидит на колонке и поет песню Евгении Отрадной. В 2016 году девочка участвовала в проекте «Голос. Дети», но не прошла во второй тур. После этого она вместе с родителями всерьез занялась собственным YouTube-каналом. Сейчас на нем почти 1,3 миллиона подписчиков.

Девочка продолжает выкладывать каверы на современные песни. Так, самое популярное видео , собравшее почти семь миллионов просмотров, это исполнение «Уходи и дверь закрой».

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 1,1−18,3 тысячи долларов SeeZisLab: 1,6 тысячи долларов



Даниил. Фото с личной страницы в ВК

Даниил — это 19-летний парень родом из Пинска. Сейчас у его канала примерно 1,1 миллиона подписчиков.

«Danik» снимает влоги о своей жизни: рассуждает на популярные темы и о трендах в YouTube, а также рассказывает, что делать, если остался один дома, тебя выгнали из школы, ты посмотрел фильм или на календаре пятница, 13-е. Также у парня есть целая серия видео в стиле «короче говоря».

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 1−16,5 тысячи долларов SeeZisLab: 2,1 тысячи долларов

Автор канала Павел записывает прохождение различных компьютерных и мобильных игр, что и принесло ему примерно 1,1 миллиона подписчиков. Среди его роликов есть прохождение «Голодных акул», Need for Speed, World of Tanks, Hello Neighbor и многое другое.

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 1−16,5 тысячи долларов SeeZisLab: 2,1 тысячи долларов

Трижды в неделю Лера и ее младший брат Марк выкладывают контент для детей: играют в игрушки, делают на них обзоры, наряжаются и гуляют. Например, у детей есть влоги на тему « что делать, если папа запретил все гаджеты », « как приготовить пиццу » или « как найти клад на море ».

Самое популярное видео канала — про то, как Лера делает макияж и выбирает наряд, чтобы затем пойти в ресторан вместе с Марком — набрало более 20 миллионов просмотров. Однако число подписчиков значительно меньше: примерно 970 тысяч человек.

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 3,9−62,1 тысячи долларов SeeZisLab: 7,8 тысячи долларов

Минчанка Надежда снимает видео, посвященные хендмейду и DIY. Например про то, как переделать старую мебель, сделать новогодний декор или подарок своими руками, организовать рабочее место или смастерить брелок. Сейчас у канала около 950 тысяч подписчиков.

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 395−6,3 тысячи долларов SeeZisLab: 614,7 доллара

Еще один детский канал, но с несколько иным форматом, чем у Lera and Mark.

«БэБизяка» — это нечто вроде мультфильмов, где игрушки в простой и понятной форме рассказывают, чем отличается квадрат от треугольника , как сделать шоколадную пену и что едят хомяки . Сегодня на канал подписано немногим больше 900 тысяч человек.

Оценочная выручка за месяц: Socialblade: 4,3−68,9 тысячи долларов SeeZisLab: 6,8 тысячи долларов