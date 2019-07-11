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С поличным. При получении взятки задержан «антикризисный управляющий»

12.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С поличным. При получении взятки задержан «антикризисный управляющий»

Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по мониторингу деятельности агропромышленного сектора сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Слонимского райотдела милиции при получении взятки с поличным задержано должностное лицо КУП «Дятловский центр по банкротству и антикризисному управлению»,- рассказали в ведомстве.

Задержанный получил от заинтересованного лица за решение вопроса о погашении задолженности за ранее поставленные семена одному из местных сельхозпредприятий  денежные средства в размере 15 тысяч российских рублей.  Задолженность одного предприятия перед другим составляла более 11 тысяч белорусских рублей.

Подозреваемого задержали при получении денежных средств непосредственно в служебном автомобиле. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 430 УК РБ «Получение взятки». При обыске по месту жительства и в иных местах у мужчины была обнаружена валюта в эквиваленте порядка 17 тысяч долларов США.

Действия лица, передававшего российские рубли, квалифицированы по части 1 статьи 432 «Посредничество во взяточничестве».

Служба информации «ГП»
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома. — В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по мониторингу деятельности агропромышленного сектора...
 
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