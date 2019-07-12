До конца 2019 года в Беларусь придет Apple Pay

Напомним, еще в 2017 году Национальный банк анонсировал появление Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в Беларуси. Однако в ноябре 2017 года в нашей стране стал доступен только Samsung Pay.





В октябре 2018 года стало известно, что белорусы активно интересуются у регулятора, когда же заработают остальные службы мобильных платежей. Сегодня мы фактически получили ответ на этот вопрос. Apple Pay в Беларуси появится до конца этого года.









Кроме того, Антон Подрез достаточно подробно рассказал о возможности использования биометрических данных в МСИ, которая в ближайшее время также будет доступна белорусам. Это, во-первых, шаг вперед, навстречу людям с ограниченными возможностями, во-вторых, возможность идентифицировать тех, кто находится за границей и иностранных граждан.



