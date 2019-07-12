|
До конца 2019 года в Беларусь придет Apple Pay
Источник материала: Партизан
— До конца 2019 года в Беларусь придет Apple Pay, — заявил Антон Подрез, Начальник Управления цифровых технологий Главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, во время международной конференции FinMobile, которая проходит 12 июля в Минске.
Напомним, еще в 2017 году Национальный банк анонсировал появление Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в Беларуси. Однако в ноябре 2017 года в нашей стране стал доступен только Samsung Pay.
В октябре 2018 года стало известно, что белорусы активно интересуются у регулятора, когда же заработают остальные службы мобильных платежей. Сегодня мы фактически получили ответ на этот вопрос. Apple Pay в Беларуси появится до конца этого года.
Кроме того, Антон Подрез достаточно подробно рассказал о возможности использования биометрических данных в МСИ, которая в ближайшее время также будет доступна белорусам. Это, во-первых, шаг вперед, навстречу людям с ограниченными возможностями, во-вторых, возможность идентифицировать тех, кто находится за границей и иностранных граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
— До конца 2019 года в Беларусь придет Apple Pay, — заявил Антон Подрез, Начальник Управления цифровых технологий Главного управления платежных систем и цифровых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)