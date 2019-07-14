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На ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» трудится студенческий отряд

15.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Летом у школьников веселая пора — каникулы. За три месяца есть возможность не только отдохнуть, но и поработать.

На ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» трудится студенческий отряд

На консервно-овощесушильном заводе сейчас трудится студенческий отряд имени Героя Советского Союза А.И. Солодышева.

15 мальчишек и девчонок из СШ №3 каждый день к девяти утра с удовольствием спешат на завод. Изначально для ребят провели инструктажи по охране труда, ознакомили с рабочими инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка.

Школьники задействованы на выгрузке стеклянных банок, фасовке огурцов, мойке стеклотары, сортировке зеленого горошка и ягод. Эти виды работ они выполняют наравне со взрослыми, также внимательно и ответственно. А главное — добросовестно относятся к делу.

Лиза Микушкина и Алина Коваленко не только в школе неразлучные подружки, но и здесь работают рядом. Девчат в их трудовом отряде всего лишь четверо, остальные — парни. Никита Грищенко — один из лучших учеников в своем классе, да и здесь не отстает от сверстников. Гена Терещенко тоже старается изо всех сил. Надо отметить, что все ребята трудятся с энтузиазмом. Как говорят, работа не скучная, наоборот, интересная. Безусловно, важен и результат. Отработав положенных 20 дней, все юные работники получат зарплату. Так что стимул действительно есть.

Заведующий складом Владимир Артемьев и мастер административно-хозяйственного отдела Елена Пачкова характеризуют ребят с положительной стороны. И обещают, что работы хватит всем. Действительно, рабочие руки сегодня на заводе нужны. А молодежь оказывает посильную помощь, внося свою лепту в выпуск консервированной продукции.

В августе этот отряд сменит другой трудовой десант из СШ №1. Таким образом, за летний период на заводе успеют поработать 45 школьников. Кроме того, сейчас на КОСЗ задействованы еще два студенческих отряда из БГСХ и Могилевского государственного университета продовольствия. У студентов немного иной график работы. На производстве они трудятся по 12 часов в смену.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Летом у школьников веселая пора — каникулы. За три месяца есть возможность не только отдохнуть, но и поработать. На консервно-овощесушильном
 
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