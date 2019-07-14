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На трассе М3 под Минском столкнулись фура и две легковушки
Источник материала: Tut.by
Днем 15 июля недалеко от Боровлян столкнулись фура и две легковушки, движение было затруднено. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Видео читателя
Серьезная авария с участием трех транспортных средств произошла на трассе М3 Минск — Витебск. Как видно на видео, фуру сложило в «ножницы» и она перекрыла половину дороги. Рядом с ней находятся поврежденные BMW и Volkswagen.
Движение в районе аварии в сторону Логойска сотрудники ГАИ организовали по встречной полосе. По состоянию на 16.00 движение по трассе открыто в полном объеме.
Как сообщил официальный представитель ГАИ Минской области Сергей Чеботарев, в результате ДТП никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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В результате ДТП никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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