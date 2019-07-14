На трассе М3 под Минском столкнулись фура и две легковушки

Источник материала: Tut.by

Днем 15 июля недалеко от Боровлян столкнулись фура и две легковушки, движение было затруднено. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

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Серьезная авария с участием трех транспортных средств произошла на трассе М3 Минск — Витебск. Как видно на видео, фуру сложило в «ножницы» и она перекрыла половину дороги. Рядом с ней находятся поврежденные BMW и Volkswagen.

Движение в районе аварии в сторону Логойска сотрудники ГАИ организовали по встречной полосе. По состоянию на 16.00 движение по трассе открыто в полном объеме.

Как сообщил официальный представитель ГАИ Минской области Сергей Чеботарев, в результате ДТП никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии выясняются.