«Збірай сваіх, едзем у Ліду!»: LIDBEER объявил голосование за участников фестиваля

Источник материала: Lida.Info





15 июля на сайте юбилейного фестиваля хмеля, солода и воды LIDBEER стартует отбор участников «малая сцена», «фудкорт», «ремесло» и «развлечения», в котором могут принять участие все белорусы.

LIDBEER – единственный интерактивный фестиваль в Беларуси. Ежегодно организаторы дают возможность всем желающим принять участие в создании одного из крупнейших open-air.

Как голосовать

Голосование будет проходить онлайн на сайте lidbeer.by в разделе «Голосовать» с 15 июля по 4 августа. При переходе на сайт появится окно, где необходимо ввести номер своего телефона. С помощью полученного по sms 13-значного кода вы сможете отдать голос лучшему, по вашему мнению, претенденту на участие в LIDBEER-2019. 1 код даёт возможность проголосовать четырежды. При этом голоса между категориями можно распределять на свое усмотрение. Например, 1 голос за фудкорт, 3 голоса за малую сцену или 2 голоса за ремесло, 2 голоса за активации, или 4 голоса за одну категорию и т.п.





Стартуй на малой сцене

С каждым годом интерес к малой сцене LIDBEER заметно растёт. В этом году за право выступить на фестивале поборются 72 музыкальные группы. Это почти в три раза больше, чем в предыдущие годы.

Малая сцена фестиваля − отличная платформа для старта музыкальной карьеры. Она даёт возможность молодым музыкантам заявить о себе и выступить перед многотысячной публикой. В разные годы на малой сцене LIDBEER выступали уже известные сегодня группы «NaviBand», «NIZKIZ», «Мутнаевока», «ЧуVство Полета», «Yellow Arc 6».





На малой сцене фестиваля выступят пять групп, оказавшихся в топе голосования. Победитель музыкального отбора откроет гала-концерт 2020 года, на сцене которого всегда выступают легендарные группы.

В этом году фестивалю LIDBEER исполняется 5 лет. Каждый год люди со всей страны приезжают, чтобы почувствовать настоящий драйв и насладиться незабываемой свободной атмосферой. 7 сентября на центральной площадке open-air — главной сцене выступят группы из Беларуси, Украины и России: «Artic Yellow 6», «Молчат дома», «Akute», популярные поп-панки «АГОНЬ», «Элджей» и культовые «СПЛИН» и «ЧАЙФ».

LIDBEER – зробім гучна!

Вход на фестиваль свободный. Стоимость билетов на площадку гала-концерта – 29 BYN.