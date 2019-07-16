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Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

17.07.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первый экипаж-тысячник на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур появился сегодня в Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Передовики жатвы трудятся в ОАО "Савушкина пуща" Каменецкого района. Экипаж Сергея Гайдуковича и его однофамильца Владимира на комбайне КЗС-1218 намолотил более 1 тыс. т зерна. С этим достижением аграриев поздравил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец, вручил им грамоту и премии. По решению облисполкома, старшему комбайнеру первого в регионе экипажа-тысячника положено денежное поощрение в размере 20 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5), комбайнеру - 10 БВ.

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Комбайнером Сергей Гайдукович трудится около 25 лет. "Каждый год уборочная проходит по-разному, погода, конечно, вносит коррективы. Относимся к этому нормально, работаем, используем время по максимуму", - сказал он. Средняя урожайность в его родном хозяйстве - 36 ц/га. Показатель выше прошлогоднего, однако серьезный урон зерновым нанесла продолжительная засуха.

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

"Работники у нас отличные. Коллектив сплотился, поэтому идем впереди на уборке. При благоприятной погоде, думаю, за две недели весь хлеб будет в амбаре", - добавил директор "Савушкиной пущи" Василий Крепчук.

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Валерий Ребковец отметил, что уборочная кампания в Брестской области проходит в штатном режиме. "Для уборки сделано все необходимое, каждое хозяйство приступило к жатве. К сожалению, погода сдерживает темпы. Практически ежедневно идут дожди, приходится вырывать каждый погожий час, чтобы намолотить зерно. Люди настроены получить хороший урожай. Задача стоит получить около 1 млн т зерна - это минимум", - подчеркнул первый зампредседателя облисполкома.

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

В целом в Брестской области зерновые убраны более чем на 15% отведенных площадей (51,5 тыс. га). Регион лидирует по темпам работ. Средняя урожайность - 35,9 ц/га (в 2018 году было 27,7 ц/га). Ожидается, что сегодня к концу дня намолот аграриев региона составит более 200 тыс. т. В числе первых по урожайности находятся Барановичский (51,2 ц/га), Ивановский (40,8 ц/га) и Дрогичинский (40,4 ц/га) районы. Самые высокие темпы жатвы набрали на юго-западе - Брестский и Каменецкий районы, которые уже обмолотили треть площадей.

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

"В этом году начали уборку раньше обычных сроков. Урожайность около 35 ц/га. Думаю, что 100 тыс. т зерна намолотим. Все хозяйства активно работают. Уверен, что сохраним набранные темпы, в течение двух недель должны убрать хлеба. Стараемся, чтобы было быстро и без потерь", - резюмировал председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Всего в Брестской области зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади 337 тыс. га.-0-

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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  Первый экипаж-тысячник на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур появился сегодня в Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА. Передовики жатвы...
 
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