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Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

18.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

Заключительный протокол проверки прохождения белорусско-польской государственной границы на пограничных водных участках и совместного контрольного осмотра пограничных знаков стал первым в истории суверенной Беларуси.

Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе
Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

В торжественной церемонии подписания документа приняли участие начальник управления делимитации и демаркации Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Владимир Коваленко и начальник отдела пограничного сотрудничества пограничного управления Главной комендатуры пограничной стражи Республики Польша Дарьюш Гурецки.

Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

Документ стал итогом кропотливой работы, начало которой было положено в 2011 году. В проверочных мероприятиях принимали участие несколько десятков экспертных представителей пограничных ведомств Беларуси и Польши.

Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

– Подписанный сегодня документ – это своего рода паспорт границы. Проверка показала, что белорусско-польская граница неизменна. По результатам мониторингов, которые проводились с использованием современных технологий, были подготовлены новые демаркационные документы и демаркационная карта, а также протоколы пограничных знаков и описания прохождения государственной границы, – рассказал начальник управления делимитации и демаркации государственного пограничного комитета Республики Беларусь Владимир Коваленко.

Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

На сегодняшний день протяженность белорусско-польской границы составляет около 428 километров: по суше – свыше 186 километров, по воде – более 240. Впервые на этом участке демаркация государственной границы с Польшей была проведена в 1946–1947 годах. После этого подобные мероприятия проводились еще дважды: в 1962 и 1978–1979 годах.

Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

Начальник отдела пограничного сотрудничества пограничного управления Главной комендатуры пограничной стражи Республики Польша Дарьюш Гурецки высоко оценил работу белорусско-польской комиссии.

– Представители обеих сторон продемонстрировали высокий профессионализм, – сказал он. – Важно, что теперь у Беларуси и Польши есть собственные документы о государственной границе, которыми, в том числе, вводится новая нумерация пограничных знаков.

Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе
Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе
Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси Игорь Милидович назвал подписание заключительного протокола проверки подтверждением реализации суверенных прав нашего государства, подчеркнув, что это первый опыт Республики Беларусь, и он чрезвычайно важен.

Екатерина ВЕСЕЛУХА
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
 
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