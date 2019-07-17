Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе

Источник материала: Вороновская газета





Заключительный протокол проверки прохождения белорусско-польской государственной границы на пограничных водных участках и совместного контрольного осмотра пограничных знаков стал первым в истории суверенной Беларуси.







В торжественной церемонии подписания документа приняли участие начальник управления делимитации и демаркации Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Владимир Коваленко и начальник отдела пограничного сотрудничества пограничного управления Главной комендатуры пограничной стражи Республики Польша Дарьюш Гурецки.





Документ стал итогом кропотливой работы, начало которой было положено в 2011 году. В проверочных мероприятиях принимали участие несколько десятков экспертных представителей пограничных ведомств Беларуси и Польши.





– Подписанный сегодня документ – это своего рода паспорт границы. Проверка показала, что белорусско-польская граница неизменна. По результатам мониторингов, которые проводились с использованием современных технологий, были подготовлены новые демаркационные документы и демаркационная карта, а также протоколы пограничных знаков и описания прохождения государственной границы, – рассказал начальник управления делимитации и демаркации государственного пограничного комитета Республики Беларусь Владимир Коваленко.









На сегодняшний день протяженность белорусско-польской границы составляет около 428 километров: по суше – свыше 186 километров, по воде – более 240. Впервые на этом участке демаркация государственной границы с Польшей была проведена в 1946–1947 годах. После этого подобные мероприятия проводились еще дважды: в 1962 и 1978–1979 годах.





Начальник отдела пограничного сотрудничества пограничного управления Главной комендатуры пограничной стражи Республики Польша Дарьюш Гурецки высоко оценил работу белорусско-польской комиссии.

– Представители обеих сторон продемонстрировали высокий профессионализм, – сказал он. – Важно, что теперь у Беларуси и Польши есть собственные документы о государственной границе, которыми, в том числе, вводится новая нумерация пограничных знаков.











Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси Игорь Милидович назвал подписание заключительного протокола проверки подтверждением реализации суверенных прав нашего государства, подчеркнув, что это первый опыт Республики Беларусь, и он чрезвычайно важен.

Екатерина ВЕСЕЛУХА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/