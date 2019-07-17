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Известный российский телеведущий впервые приехал в Минск: зашел на Комаровку и Зыбицкую
Источник материала: Tut.by
Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт недавно впервые побывал в Минске. По следам поездки он опубликовал на YouTube два 30-минутных ролика. В них он показывает, как побывал на Зыбицкой и Октябрьской, на Комаровском рынке, а еще в баре при универсаме «Центральный» и в столовой при Комаровке.
Видео доступны по ссылкам
Также Михаил зашел в столовую при Комаровском рынке и на саму Комаровку, где попробовал уши с языком, пальцем пиханую колбасу и другие местные деликатесы, а еще познакомимся с Бабой Раей. Закончился день телеведущего в агроусадьбе, где его накормили клецками.
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Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт недавно впервые побывал в Минске. По следам поездки он опубликовал на YouTube два 30-минутных ролика. В них он...
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