Известный российский телеведущий впервые приехал в Минск: зашел на Комаровку и Зыбицкую

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт недавно впервые побывал в Минске. По следам поездки он опубликовал на YouTube два 30-минутных ролика. В них он показывает, как побывал на Зыбицкой и Октябрьской, на Комаровском рынке, а еще в баре при универсаме «Центральный» и в столовой при Комаровке.

Видео доступны по ссылкам здесь и здесь. Если вкратце, то Ширвиндт побывал на «самой злачной улице города» — Зыбицкой, где пообедал в гастробаре «Правда» и выпил в баре «Банки-Бутылки». Еще он зашел в бар при универсаме «Центральный» и побывал в пекарне Let it be на улице Октябрьской.

Также Михаил зашел в столовую при Комаровском рынке и на саму Комаровку, где попробовал уши с языком, пальцем пиханую колбасу и другие местные деликатесы, а еще познакомимся с Бабой Раей. Закончился день телеведущего в агроусадьбе, где его накормили клецками.

