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Игорь Тышкевич: Лукашенко "уперся рогом"

19.07.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но белорусскости по духу там мало – его позиция обусловлена страхом за себя и своих близких, считает политолог Игорь Тышкевич

Игорь Тышкевич: Лукашенко "уперся рогом"
Фото РИА Новости
Интеграция Беларуси и РФ. Все плохо (смотря, конечно, для кого). -- пишет украинский политолог белорусского происхождения в Фейсбук.

Ой, сколько было сломано копий вокруг этой темы. Как – что самое интересное – даже не российские, а часть украинских ЛОМов убеждали еще в конце 2018-го, что "все".

И вот завершился форум регионов Беларуси и РФ. Путин с Лукашенко тусовались три дня. И... и ничего. Лукашенко заявил о наличии "единого мнения", которое окончательно согласуют к декабрю. Забавно, что месяц назад, во время приезда в Минск Медведева, говорили про октябрь.

Одним словом, очередная встреча президентов РФ и Беларуси, которая закончилась без конкретики в заявлениях. Вроде как "продолжаем дружить". При этом министр экономики РФ господин Орешкин заявил, что тема "построения Союзного государства" может быть заморожена.

Неделю назад Bloomberg дал свой инсайд – разразился статьей, в которой со ссылкой на собственные источники в окружении Путина утверждал, что "проблема 2024 года" будет решаться вне формата Союзного государства – Лукашенко, мол, уперся.

И наконец, даже сливной бачок в виде [Telegram-канала] "Незыгаря", который за последние месяцы не раз говорил о "завершении процесса поглощений", а год назад даже хоронил Лукашенко, был скромен в оценках: "Приглашение Лукашенко на Валаам – это, вероятно, последний акт. Святые отцы, святое писание и крест. Но в чудо мало кто верит..." На Валаам съездили, заехали еще в один монастырь, много говорили и… ничего.

Но это не значит, что Беларусь разворачивается. Игры в интеграцию, по крайней мере интеграционная риторика, будут продолжаться. Как это было по крайней мере с 2003 года. Москва будет так же давить.


Основные цели:

несколько ключевых предприятий, важных для российской оборонки;

вход в энергетику, химпром, машиностроение и связь. Всего этого (кроме мобильных операторов в связи) у Кремля мало, а хочется. К тому же, если ты контролируешь основные отрасли Беларуси – ты контролируешь Беларусь;

отдельно стоит упомянуть финансовый рынок. Идеальная цель РФ – любое подобие совместной валюты. Даже в формате виртуального безналичного платежного средства. Это будет одним из приоритетов.

Но Лукашенко "уперся рогом". Лукашенко молодец? Нет, такая позиция о словлена, естественно, его страхом за себя, за своих близких. Белорусскости по духу там мало. Но такая позиция стала возможна благодаря изменениям в белорусском обществе. Идет смещение ценностей – процесс, которому на определенном этапе аккуратно начала подыгрывать и власть.

С другой стороны, можно поздравить [замдиректора минского "Спецкомбината КБО" Сергея] Рудого, [заместителя главы администрации президента Беларуси Николая] Снопкова, [министра иностранных дел Беларуси Владимира] Макея и нескольких других – идея с привлечением КНР как противовеса РФ, пусть и с задержкой в пять лет, но начала давать результаты. Но об этом чуть попозже и намного более подробно.


А пока белорусско-российская интеграция продолжается. О ней, ее перспективах и том, что вот-вот начнется этап практической реализации договоренностей, будем рассуждать еще долгие годы. Show must go on.

Это не отменяет жесткого, очень жесткого давления РФ в попытке получить продвижения по перечисленным выше пунктам. 
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Но белорусскости по духу там мало – его позиция обусловлена страхом за себя и своих близких, считает политолог Игорь Тышкевич
 
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