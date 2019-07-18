ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинская шахматистка объяснила, почему она по-прежнему ездит на соревнования в Россию

19.07.2019 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Украинский гроссмейстер Анна Музычук, трехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы среди женщин, заслуженный мастер спорта Украины в большом интервью украинскому «Телеканалу 24» рассказала, в том числе, о том, с чем она сталкивается при необходимости выезда в Россию.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Muzychuk (@muzychuk_anna) 19 Июл 2019 в 12:14 PDT

Девушка отметила, что согласно новому приказу, министерство спорта не запрещает выступления спортсменов в России, но и не финансирует такие поездки что госсекретарь Минспорта Украины не согласует никаких премий и наград для тех спортсменов, которые поехали на соревнования в соседнюю страну.

— Мы поехали на Чемпионат мира [в Россию] за собственные средства. Маричка (сестра Анны — прим.TUT.BY) завоевала 3 место, и, конечно, за это не получила вознаграждения от министерства, ведь это часть того самого приказа. Но вопрос в другом: для чего нас так «травить» перед этими соревнованиями? Было очень неприятно, что перед Чемпионатом мира на нас вылили столько грязи. В Россию ездило множество спортсменов и не только шахматисты, но все вылили на нас с сестрой. Атака была до турнира, во время и после. Мы были одни, нас практически никто не защищал. Когда в 2015 году Маричка выиграла чемпионат мира в Сочи, к тому же финальный матч у россиянки, то ни один камень не полетел в наш город. Все только рассказывали, какая молодец, а тут неожиданно столько преград еще до начала соревнований.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Muzychuk (@muzychuk_anna) 14 Авг 2018 в 7:53 PDT

На вопрос украинского журналиста о том, зачем она ездит в Россию, и обсуждала ли она этот вопрос с кем-то из руководства государства, Анна ответила:

— Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия — ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: «Езжайте и побеждайте».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Фестивалили с «огоньком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рубашка с длинным рукавом мужская фото отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика