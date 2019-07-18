Украинская шахматистка объяснила, почему она по-прежнему ездит на соревнования в Россию

Источник материала: Tut.by

Украинский гроссмейстер Анна Музычук, трехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы среди женщин, заслуженный мастер спорта Украины в большом интервью украинскому «Телеканалу 24» рассказала, в том числе, о том, с чем она сталкивается при необходимости выезда в Россию.

Девушка отметила, что согласно новому приказу, министерство спорта не запрещает выступления спортсменов в России, но и не финансирует такие поездки что госсекретарь Минспорта Украины не согласует никаких премий и наград для тех спортсменов, которые поехали на соревнования в соседнюю страну.

— Мы поехали на Чемпионат мира [в Россию] за собственные средства. Маричка (сестра Анны — прим.TUT.BY) завоевала 3 место, и, конечно, за это не получила вознаграждения от министерства, ведь это часть того самого приказа. Но вопрос в другом: для чего нас так «травить» перед этими соревнованиями? Было очень неприятно, что перед Чемпионатом мира на нас вылили столько грязи. В Россию ездило множество спортсменов и не только шахматисты, но все вылили на нас с сестрой. Атака была до турнира, во время и после. Мы были одни, нас практически никто не защищал. Когда в 2015 году Маричка выиграла чемпионат мира в Сочи, к тому же финальный матч у россиянки, то ни один камень не полетел в наш город. Все только рассказывали, какая молодец, а тут неожиданно столько преград еще до начала соревнований.

На вопрос украинского журналиста о том, зачем она ездит в Россию, и обсуждала ли она этот вопрос с кем-то из руководства государства, Анна ответила:

— Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия — ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: «Езжайте и побеждайте».