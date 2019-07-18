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Долгий путь на зону. Фильмы о загадочной «Зоне 51»

19.07.2019 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Долгий путь на зону. Фильмы о загадочной «Зоне 51»
Simon Johansson / Commons.wikimedia.org

Невинное мероприятие, созданное пользователями Facebook, вновь привлекло внимание к таинственной «Зоне 51». Конечно, это место никогда не пропадало с радаров, но обычно им интересовались исследователи паранормального, любители внеземного и те, кто посвятил жизнь поиску летающих тарелок – по мнению этих категорий землян, именно на «Зоне 51» правительство США держит в плену пришельцев со сбитых НЛО и изучает захваченные инопланетные технологии. И популярность мероприятия – придуманного, очевидно, в шутку, и названного «Штурм Зоны 51: Они не смогут остановить всех нас» (Storm Area 51, They Can't Stop All of Us) – возможно, удивила его создателей. Хотя сам «штурм» намечен лишь на 20 сентября, отметку «пойду» уже поставили 1,4 млн человек., и такая активность вызвала беспокойство уже высшего военного руководства США, которое выразило готовность оборонять секреты любой ценой.

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Опасения американской армии понятны. Эти миллион с лишним человек не просто поставили галочку, но и весьма активны в медийном смысле – они составляют планы атаки базы (правда, пока что утопические), тренируются выносить из подземных казематов пришельцев и отрабатывают совместные действия. И если вдруг большинство из них окажется 20 сентября в Неваде, секретам «Зоны 51» не поздоровиться. А что там за секреты – хорошо известно из специализированных работ уфологов и популярных фильмов.

«Ангар 18» (1980)

Когда снимался этот фильм, термин «Зона 51» еще не был широко распространен. Впрочем, фантазия авторов не подвела, и они использовали в сюжете многие ходы, ставшие стандартными для фильмов о том, как правительство тайно изучает инопланетян. Астронавты «шаттла» становятся свидетелями аварии летающей тарелки, которая приземляется в Аризоне. Разумеется, «власти всё скрывают», но герои фильма оказываются дотошными и добираются в итоге до загадочного «Ангара 18», в котором находят сбитую тарелку и погибших пришельцев. Фильм вышел не слишком удачным, но ему удалось прорваться в прокат СССР и произвести неизгладимое впечатление на советских зрителей. Сейчас «Ангар 18» серьезно подзабыт – есть и другие картины на эту тему, снятые куда более искусно.

«Секретные материалы» (1993-2002)

Сериал о приключениях двух агентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли, которые расследуют загадочные преступления. В принципе, весь сериал это гимн конспирологии, теориям заговора и существованию «Зоны 51», но в двух эпизодах 6-го сезона шоу они пытаются и в самом деле попасть в эту зону, но неудачно. Эпизоды объединены общим заголовком «Дримленд» (Dreamland, страна снов или страна мечты) – так иногда называют и саму «Зону 51».

«День независимости» (1996)

Масштабный фантастический боевик Роланда Эммериха рассказывал о нашествии инопланетян, которые задумали очистить землю от человечества и захватить все ресурсы планеты. Атака корабля пришельцев земными средствами не удалась, самолеты и ядерные ракеты не справились, и тогда специалисты «Зоны 51» быстренько привели в рабочее состояние старую, сбитую еще в 1947 году над Розуэллом тарелку, с помощью которой и победили. Через двадцать лет после этого фильма Эммерих снял сиквел «Дня независимости», в котором «Зона 51» стала штаб-квартирой сил космической обороны Земли.

«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)

Четвертый фильм киносериала о знаменитом археологе Стивен Спилберг снял через много лет после третьего, и это была попытка перезапустить франшизу – напарником заслуженного Харрисона Форда стал подающий надежды молодой актер Шайа Лабаф. Перезапуск не совсем удался, хотя и неплохо заработал в прокате, но зато всем любителям конспирологии понравился эпизод из самого начала фильма. Там показан огромный склад (он обозначен цифрами 5 и 1, что намекает на зону), на котором чего только нет – и ковчег завета (из самого первого фильма о Джонсе), и тела пришельцев и Розуэлла. Сам «Хрустальный череп», правда, тему этого хранилища никак не развивает, но все заинтересованные могут посмотреть сериал «Хранилище 13».

«51» (2010)

Примерное описание того, чего ждут от «Зоны 51» обыватели и любители инопланетных загадок. По сюжету картины правительство США под давлением общественности разрешает четырем журналистам приехать на засекреченный объект, и поначалу всё идет хорошо, но потом один из подопытных (то есть захваченных и насильно удерживаемых пришельцев) получает свободу и мирные коридоры базы превращаются в настоящий кошмар. Малобюджетный (на его производство было потрачено примерно 1 млн долларов) ужастик был показан в кинотеатрах как часть антологии «After Dark Originals», потом его транслировали по кабельному каналу Syfy. Он заслужил смешанную оценку критиков, которые, впрочем, отметили, что у «51» неплохой для Syfy уровень.

«Зона 51» (2015)

Еще один фильм о попытках узнать тайны загадочной зоны. У «Зоны 51» чуть побольше бюджет ($5 млн), он снят в жанре «найденная плёнка», а главными героями стали трое конспирологов, которые проникли на базу, снимая всё происходящее на камеру. Разумеется, дружелюбных пришельцев они там не встретили. Критики – те, которые нашли силы посмотреть фильм – «Зону 51» разгромили, но явно не потому, что речь в картине идет о конспирологических теориях.

 
 
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Мертвые пришельцы, разбитые летающие тарелки, склад всего непонятного и различные ужасы – что находится на «Зоне 51» по мнению кинематографистов.
 
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