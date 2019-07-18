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Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске?
19.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
9 июля 2019 12:23 3180
Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске?
У абитуриентов напряженная пора. Но самый главный этап – прохождение централизованного тестирования – подходит к концу. В этом году централизованное тестирование в Солигорске прошли 8 869 человек. Теперь пришло время идти за сертификатами.
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?
Напоминаем абитуриентам график выдачи сертификатов ЦТ:
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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9 июля 2019 12:23 3180 Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске? ...
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