Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске?

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?



В Солигорске пункт выдачи сертификатов централизованного тестирования – это горно-химический колледж (ул. Козлова, 18).



КОГДА?



Итак, с 10 июля абитуриенты уже могут получить сертификаты ЦТ, если сдавали его по основному графику ЦТ. Тестирование по последнему предмету в основном графике ЦТ – всемирной истории – прошло 1 июля, результаты 10 июля уже точно будут готовы.



Те, кто по каким-то причинам (семейным обстоятельствам, болезни), не смог прийти на тестирование по основному графику, мог сдать его в резервные дни. Резервными днями проведения ЦТ были определены 6, 8 и 10 июля. Сертификаты ЦТ за резервные дни можно будет получить с 13 июля.



КАК?



Для того, чтобы получить сертификаты о прохождении ЦТ, абитуриент должен предъявить:



-документ, удостоверяющий личность;



-пропуск с отметкой «Тестирование прошел», который будет изъят при выдаче сертификата.



При предъявлении этих документов сертификаты выдаются под подпись в ведомости выдачи сертификатов централизованного тестирования.

