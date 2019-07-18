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Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске?

19.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


9 июля 2019 12:23 3180

Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске?

Автор: Эдуард Кидяев.

У абитуриентов напряженная пора. Но самый главный этап – прохождение централизованного тестирования – подходит к концу. В этом году централизованное тестирование в Солигорске прошли 8 869 человек. Теперь пришло время идти за сертификатами. 

Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске?

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?

В Солигорске пункт выдачи сертификатов централизованного тестирования – это горно-химический колледж (ул. Козлова, 18). 

КОГДА?

Итак, с 10 июля абитуриенты уже могут получить сертификаты ЦТ, если сдавали его по основному графику ЦТ. Тестирование по последнему предмету в основном графике ЦТ – всемирной истории – прошло 1 июля, результаты 10 июля уже точно будут готовы.

Те, кто по каким-то причинам (семейным обстоятельствам, болезни), не смог прийти на тестирование по основному графику, мог сдать его в резервные дни. Резервными днями проведения ЦТ были определены 6, 8 и 10 июля. Сертификаты ЦТ за резервные дни можно будет получить с 13 июля.

КАК?

Для того, чтобы получить сертификаты о прохождении ЦТ, абитуриент должен предъявить: 

-документ, удостоверяющий личность;

-пропуск с отметкой «Тестирование прошел», который будет изъят при выдаче сертификата.

При предъявлении этих документов сертификаты выдаются под подпись в ведомости выдачи сертификатов централизованного тестирования.

Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске?

Напоминаем абитуриентам график выдачи сертификатов ЦТ: 

10, 11, 12, 15, 16 июля — 8.30 -13.00 и 14.00-17.00;

суббота 13 июля — 9.00-12.30 и 13.00-15.00;

Воскресенье 14 июля — выходной.

C  17 июля по 25 августа — 9.00-13.00 и 14.00-18.00 (по графику работы приемной комиссии, воскресенье — выходной).

Желаем абитуриентам удачных поступлений!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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9 июля 2019 12:23 3180 Где, когда и как получить сертификаты ЦТ в Солигорске? ...
 
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