«Задоринка» — лучшая вокальная студия Международного фестиваля в Болгарии

Источник материала: Новости Дзержинска

Не так давно в солнечной Болгарии прошел XX Международный детский фестиваль «Солнце — Радость — Красота».

Всего в фестивале приняли участие конкурсанты из 10 стран, среди них — Германия, Украина, Беларусь, Россия, Молдова, Босния и Герцеговина, Македония и др.

Фестиваль открыли большой демонстрацией, во время которой участники гордым шествием пронесли национальные флаги к центру города Несебр. Здесь, на центральной площади прозвучали гимны всех стран-участниц фестиваля.

Жюри фестиваля, со всей скрупулезностью подходившие к выставлению оценок, оценили коллектив высшим баллом. Песни «Спяваюць ўсе» на белорусском языке и «Зажигают звезды» не оставили равнодушными ни одного члена жюри. Как считает руководитель «Задоринки» Наталья Анатольевна Христофорова, главная причина успеха – убедительное исполнение, артистизм ребят и, конечно же, чистое ровное интонирование достаточно сложной, трехголосной композиции.

Кроме главной победы, у ребят несколько призовых мест в сольной категории. Среди них: 2 место у Лолиты Еркнапешян, 3 место – у Киры Морозовой, Маши Жук и Саши Кукета, а также два 4 места.

Студия «Задоринка» не в первые выступает на горячей сцене Несебра. И каждое выступление здесь для ребят связано с приятным волнением и желанием показать себя на все сто. И сегодня с уверенностью можно сказать, что «Задоринки» достигли поставленной цели, и им по-настоящему есть, чем гордиться.















