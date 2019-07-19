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Узнайте, кого бесплатно пропустят на «Рок за Бобров»

20.07.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на фестиваль «Рок за Бобров». Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 26 июля.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке


Фото предоставлено организаторами

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 парных билетов. Соответственно, победителей будет 10, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 25 июля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 26 июля.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».


Фото предоставлено организаторами

Уже 3 августа вблизи Минска прогремит «Рок за Бобров». В рамках феста выступят Баста, Little Big, «Мумий Тролль», «Ляпис 98», Монеточка, 25/17, Бакей, «П***фильмы», «Петля пристрастия», «Дай дарогу», Panska Moc и Dlina Volny. Вы, кстати, в кусе, что ведущим фестиваля станет популярный журналист Юрий Дудь?  

Когда: 3 августа.

Где: аэродром Боровая.

Сколько: танцпол — 40 рублей (плюс комиссия), vip — 99 рублей (плюс комиссия).

Купить билет сейчас, чтобы не тратиться потом

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

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Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на "Рок за Бобров"

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Теги: Минск
 
 
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20 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на фестиваль «Рок за Бобров»....
 
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