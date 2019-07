Старые добрые Crazy Town снова выступят в Минске

Источник материала: Tut.by

Американская рэп-рок-группа Crazy Town выступит 3 августа в клубе Re: Public . Приходите на концерт — возможно, получится сфоткаться с музыкантами.



Фото: rocksins.com

Калифорнийцы, создавшие группу в 1995 году, получили известность благодаря синглу Butterfly - помните? Если нет, он внизу, можете переслушать. На сегодня в копилке Crazy Town три студийных альбома (The Gift of Game в 1999-м, Darkhorse в 2002-м и The Brimstone Sluggers в 2015-м).

Кстати, Crazy Town уже выступали в белорусской столице. Сразу несколько минчан рассказали AFISHA.TUT.BY, что сфотографироваться с рэп-рокерами на их концерт было проще простого. Говорят: «Даже уламывать не пришлось».









