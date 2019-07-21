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Старые добрые Crazy Town снова выступят в Минске
Источник материала: Tut.by
Американская рэп-рок-группа
Калифорнийцы, создавшие группу в 1995 году, получили известность благодаря синглу Butterfly - помните? Если нет, он внизу, можете переслушать. На сегодня в копилке Crazy Town три студийных альбома (The Gift of Game в 1999-м, Darkhorse в 2002-м и The Brimstone Sluggers в 2015-м).
Кстати, Crazy Town уже выступали в белорусской столице. Сразу несколько минчан
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Американская рэп-рок-группа Crazy Town выступит 3 августа в клубе Re: Public. Приходите на концерт - возможно, получится сфоткаться с музыкантами.
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