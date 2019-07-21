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Старые добрые Crazy Town снова выступят в Минске

22.07.2019 13:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская рэп-рок-группа Crazy Town выступит 3 августа в клубе Re: Public. Приходите на концерт — возможно, получится сфоткаться с музыкантами.


Фото: rocksins.com

Калифорнийцы, создавшие группу в 1995 году, получили известность благодаря синглу Butterfly - помните? Если нет, он внизу, можете переслушать. На сегодня в копилке Crazy Town три студийных альбома (The Gift of Game в 1999-м, Darkhorse в 2002-м и The Brimstone Sluggers в 2015-м).

Кстати, Crazy Town уже выступали в белорусской столице. Сразу несколько минчан рассказали AFISHA.TUT.BY, что сфотографироваться с рэп-рокерами на их концерт было проще простого. Говорят: «Даже уламывать не пришлось».



Все концерты в Минске и регионах

Когда: 3 августа, 19.00 (двери клуба).

Где: .

Сколько: 30 — 40 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Американская рэп-рок-группа Crazy Town выступит 3 августа в клубе Re: Public. Приходите на концерт - возможно, получится сфоткаться с музыкантами.
 
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