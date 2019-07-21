ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трехкратный чемпион мира по велоспорту подписал болельщику книгу прямо во время гонки

22.07.2019 15:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Словацкий велогонщик Петер Саган подписал свою биографию болельщику прямо во время горного этапа «Тур де Франс».


Reuters

Во время 185-километрового этапа с четырьмя подъемами к Сагану подбежал болельщик, попросивший подписать биографию гонщика. Петер немного сбавил скорость и подписал книгу на руле.

29-летний Петер Саган является единственным в истории велогонщиком, выигравшим чемпионат мира в групповой гонке три раза подряд (2015−2017). Его главной задачей ну «Тур де Франс» являются победы на спринтерских этапах и завоевание зеленой майки, которая вручается лидеру зачета по очкам. В этом году Саган уже выиграл один этап и лидирует в борьбе за очковую классификацию с огромным преимуществом в 93 очка. На вчерашнем этапе словак занял предпоследнее место.

«Тур де Франс» — крупнейшая велогонка мира. За три недели спортсмены преодолевают 21 этап общей протяженностью 3480 километров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Словацкий велогонщик Петер Саган подписал свою биографию болельщику прямо во время горного этапа «Тур де Франс».
 
Новости дня
Новости разные
 
У аўторак чакаюцца дажджы, з серады зноў пачне цяплець
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика