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Трехкратный чемпион мира по велоспорту подписал болельщику книгу прямо во время гонки
Источник материала: Tut.by
Словацкий велогонщик Петер Саган подписал свою биографию болельщику прямо во время горного этапа «Тур де Франс».
Во время 185-километрового этапа с четырьмя подъемами к Сагану подбежал болельщик, попросивший подписать биографию гонщика. Петер немного сбавил скорость и подписал книгу на руле.
29-летний Петер Саган является единственным в истории велогонщиком, выигравшим чемпионат мира в групповой гонке три раза подряд (2015−2017). Его главной задачей ну «Тур де Франс» являются победы на спринтерских этапах и завоевание зеленой майки, которая вручается лидеру зачета по очкам. В этом году Саган уже выиграл один этап и лидирует в борьбе за очковую классификацию с огромным преимуществом в 93 очка. На вчерашнем этапе словак занял предпоследнее место.
«Тур де Франс» — крупнейшая велогонка мира. За три недели спортсмены преодолевают 21 этап общей протяженностью 3480 километров.
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Словацкий велогонщик Петер Саган подписал свою биографию болельщику прямо во время горного этапа «Тур де Франс».
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