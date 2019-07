Трехкратный чемпион мира по велоспорту подписал болельщику книгу прямо во время гонки

Источник материала: Tut.by

Словацкий велогонщик Петер Саган подписал свою биографию болельщику прямо во время горного этапа «Тур де Франс».

Во время 185-километрового этапа с четырьмя подъемами к Сагану подбежал болельщик, попросивший подписать биографию гонщика. Петер немного сбавил скорость и подписал книгу на руле.