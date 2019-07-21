Трехкратный чемпион мира по велоспорту подписал болельщику книгу прямо во время гонки

Источник материала: Tut.by

Словацкий велогонщик Петер Саган подписал свою биографию болельщику прямо во время горного этапа «Тур де Франс».



Reuters

Во время 185-километрового этапа с четырьмя подъемами к Сагану подбежал болельщик, попросивший подписать биографию гонщика. Петер немного сбавил скорость и подписал книгу на руле.

While everybody else is suffering in the Pyrenees, @PetoSagan still has energy to sign a copy of his book to an eager spectator running alongside him. Basically, just Sagan being Sagan. #TDF2019 pic.twitter.com/1ye7ZT6Zvv — Mikkel Condé v2.0 (@mrconde) 21 июля 2019 г.

29-летний Петер Саган является единственным в истории велогонщиком, выигравшим чемпионат мира в групповой гонке три раза подряд (2015−2017). Его главной задачей ну «Тур де Франс» являются победы на спринтерских этапах и завоевание зеленой майки, которая вручается лидеру зачета по очкам. В этом году Саган уже выиграл один этап и лидирует в борьбе за очковую классификацию с огромным преимуществом в 93 очка. На вчерашнем этапе словак занял предпоследнее место.

«Тур де Франс» — крупнейшая велогонка мира. За три недели спортсмены преодолевают 21 этап общей протяженностью 3480 километров.