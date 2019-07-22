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Ибрагимович проломил локтем череп экс-игроку минского «Динамо»

23.07.2019 08:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович серьезно травмировал защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда аль-Мунира, теперь тому предстоит операция.

Эпизод произошел во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счетом 3:2 (причем все три мяча забил швед). Во время верховой борьбы швед ударил соперника локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом скуловой кости черепа.

Напомним, ливийский защитник Мохаммед аль-Мунир в 2015−16 годах выступал за минское «Динамо» и стал серебряным призером чемпионата Беларуси.

Златан Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед» в марте 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 16 забитых мячей.

 
 
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» травмировал защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда Эль-Монира.
 
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