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Российский боксёр умер от полученных во время боя травм. Спортсмену было 28 лет
Источник материала: СТВ
Новости России. Максим Дадашев – российский боксер – скончался в США из-за травм, полученных во время боя. Спортсмену было 28 лет.
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Бой проходил в США в ночь на 20 июля. Максим Дадашев сражался с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.
Бой
Максим Дадашев являлся серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.
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Новости России. Максим Дадашев – российский боксер – скончался в США из-за травм, полученных во время боя. Спортсмену было 28 лет. По информации ТАСС со ссылкой на...
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