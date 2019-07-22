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Российский боксёр умер от полученных во время боя травм. Спортсмену было 28 лет

23.07.2019 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Максим Дадашев – российский боксер – скончался в США из-за травм, полученных во время боя. Спортсмену было 28 лет.  

По информации ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена, у боксера не выдержало сердце.  

Российский боксёр умер от полученных во время боя травм. Спортсмену было 28 лет
Фото: instagram.com/dadashev__m 

Бой проходил в США в ночь на 20 июля. Максим Дадашев сражался с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.  

Российский боксёр умер от полученных во время боя травм. Спортсмену было 28 лет
Фото: instagram.com/dadashev__m  

Бой был остановлен из-за того, что спортсмен пропустил серию ударов. Позже боксеру стало плохо – его рвало, он потерял сознание. Спортсмен был госпитализирован. Врачи поставили ему диагноз тяжелый отек мозга, была проведена операция – трепанация черепа.  

Максим Дадашев являлся серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.  

Люди в материале: Максим Дадашев
 
 
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Новости России. Максим Дадашев – российский боксер – скончался в США из-за травм, полученных во время боя. Спортсмену было 28 лет.   По информации ТАСС со ссылкой на...
 
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