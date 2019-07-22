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Саснович проиграла 209-й ракетке мира на старте турнира в Юрмале

23.07.2019 21:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Саснович проиграла 209-й ракетке мира на старте турнира в Юрмале
Фото из открытых источников

В латвийской Юрмале стартовал теннисный турнир с призовым фондом около $225 тыс. В соревнованиях приняла участие белоруска Александра Саснович (42-е место в рейтинге WTA).

Саснович проиграла 209-й ракетке мира на старте турнира в Юрмале За что могут оштрафовать теннисиста?

В первом круге нашей спортсменке противостояла сербская теннисистка Нина Стоянович (209), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. К сожалению, белоруска не смогла обыграть менее рейтинговую соперницу.

В решающем сете Саснович вела со счетом 4:1, но после этого проиграла пять геймов подряд и потерпела поражение в трех сетах – 6:4, 3:6, 4:6. После этого поражения белоруска опустится на несколько строк в рейтинге.

На следующей неделе стартует североамериканская серия турниров. Ее кульминацией станет последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема US Open-2019. Открытый чемпионат США по теннису начнется в конце августа.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович покинула турнир в Латвии уже в первом раунде.
 
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