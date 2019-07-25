На игроков лондонского «Арсенала» напали с ножами, но те отбились

Источник материала: Tut.by

Полиция Лондона рассказала о неудачной попытке ограбления двух игроков «Арсенала» — Месута Озила и Зеада Колашинаца.

Футболисты вчера вечером проезжали на «Мерседесе» через лондонский район Голдерс-Грин, когда на них напала вооруженная ножами банда на скутерах. Игроки сумели добраться до знакомого им ресторана — Озил выскочил из машины и побежал туда за помощью, а боснийский защитник тем временем выбежал из автомобиля и сам вступил в драку с грабителями. Этот эпизод попал на видео (и назван лучшим примером обороны «Арсенала» в этом сезоне).

We watch football to pretend the world is not falling apart. Then Ozil and Kolasinac are carjacked by knifewelding gang. Some courage from Kolasinac though. Best Arsenal defending you will see this season pic.twitter.com/WpQZm5Y1yA — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 25, 2019

В полиции рассказали, что арестов на данный момент не было, расследование продолжается.