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На игроков лондонского «Арсенала» напали с ножами, но те отбились
Источник материала: Tut.by
Полиция Лондона
Футболисты вчера вечером проезжали на «Мерседесе» через лондонский район Голдерс-Грин, когда на них напала вооруженная ножами банда на скутерах. Игроки сумели добраться до знакомого им ресторана — Озил выскочил из машины и побежал туда за помощью, а боснийский защитник тем временем выбежал из автомобиля и сам вступил в драку с грабителями. Этот эпизод попал на видео (и назван лучшим примером обороны «Арсенала» в этом сезоне).
В полиции рассказали, что арестов на данный момент не было, расследование продолжается.
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Месут убежал в ресторан, Зеад попытался разобраться сам.
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