На игроков лондонского «Арсенала» напали с ножами, но те отбились

Полиция Лондона рассказала о неудачной попытке ограбления двух игроков «Арсенала» — Месута Озила и Зеада Колашинаца.

Футболисты вчера вечером проезжали на «Мерседесе» через лондонский район Голдерс-Грин, когда на них напала вооруженная ножами банда на скутерах. Игроки сумели добраться до знакомого им ресторана — Озил выскочил из машины и побежал туда за помощью, а боснийский защитник тем временем выбежал из автомобиля и сам вступил в драку с грабителями. Этот эпизод попал на видео (и назван лучшим примером обороны «Арсенала» в этом сезоне).