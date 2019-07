Источник материала: Tut.by

Лионель Месси проводит последние дни отпуска на Ибице со своей женой Антонеллой Рокуццо. Во время концерта неизвестный попытался совершить на него нападение, пишет «Спорт Экспресс».

На видео заметно, что девушка вместе со своим мужем присутствует на концерте. Месси и Рокуццо вместе танцуют и поют.

Messi is so in the moment