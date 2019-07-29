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Швейцарцы едут в Беларусь вручить $500 тысяч. Кого они ищут?

30.07.2019 16:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 и 22 сентября около 30 лучших белорусских стартапов смогут посоревноваться за право представлять страну на глобальном саммите Seedstars в Швейцарии и выиграть $500 000.

Швейцарцы едут в Беларусь вручить 0 тысяч. Кого они ищут?
Seedstars World, один из крупнейших конкурсов стартапов на развивающихся рынках, впервые едет в Беларусь. 20 сентября при поддержке местного партнера The Heroes Media будет проведен образовательный буткэмп по подготовке к получению инвестиций (Investment Readiness Bootcamp) и искусству презентации (Art of the Pitch), а уже 22 числа инвесторы выберут лучший стартап.

Команда Seedstars будет оценивать, насколько тот или иной проект может быть востребован локально и по всему миру. Победитель отбора получит право представлять Беларусь на региональном саммите в Нур-Султане.

При успешном прохождении второго этапа появится шанс побороться за главный приз в $500 000 на общемировом форуме в Швейцарии.

Финалисты белорусского этапа (перспективные 8-10 проектов) получат доступ к новой программе  Seedstars – Investment Readiness Program – по подготовке стартапов к получению инвестиций под менторством наставников и экспертов со всего мира.

Для участия в конкурсе допускаются только стартапы, соответствующие двум условиям:

На момент отбора сумма привлеченных инвестиций не должна превышать $500 000.
Стартап должен иметь MVP (минимально работоспособный продукт).

Заявки принимаются вплоть до 8 сентября, а зарегистрироваться можно по ссылке.


«Seedstars верит, что всюду есть таланты и перспективные идеи. Мы видим нашу роль в том, чтобы соединять инвесторов со следующим поколением стартап-предпринимателей в тех местах, где люди даже не подозревают, что экосистема стартапов обладает огромным потенциалом. 

Мы очень рады приехать в Беларусь и стать частью этой масштабной предпринимательской экосистемы – мы здесь, чтобы стать свидетелями локального прорыва в индустрии. У нас большой опыт в поиске потенциально перспективных стартапов, и то, что мы видели в регионе, очень нас вдохновляет – нам не терпится добавить Беларусь на свою карту», – считает Агахусейн Ахмедов, региональный менеджер Seedstars в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии.
 
 
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20 и 22 сентября около 30 лучших белорусских стартапов смогут посоревноваться за право представлять страну на глобальном саммите Seedstars в Швейцарии и выиграть $500 000.
 
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