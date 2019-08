Бесплатное кино, вечеринка и фестиваль. Куда податься в выходные в Минске?

Источник материала: Tut.by

Как там у вас с планами на выходные? Если еще не определились, мы поможем. AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех ивентов на уикенд: в каждом блоке — «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 29 июля по 1 августа. По традиции добавили бонусов от редакции.





Когда: все выходные. Где: смотрите список кинотеатров тут. Сколько: от 6 рублей.

«Белоснежка. Сказка для взрослых» — чувственная история от режиссера фильма «Коко до Шанель». В главных ролях — живая легенда французского кино Изабель Юппер. По сюжету после смерти отца осиротевшая Клэр продолжает работать в принадлежавшем ему отеле под руководством авторитарной мачехи Мод. Когда молодой любовник Мод заглядывается на Клэр, ревнивая вдова решает жестоко избавиться от соперницы. Клэр бежит на отдаленную ферму, где встречает семерых мужчин и начинает познание себя и своей сексуальности. Словом, что еще нужно для летнего похода в кино, а?

Бонус от AFISHA.TUT.BY: с четверга в прокате сразу три любопытные артхаус-премьеры. Фанатам хорроров мы рекомендуем обратить внимание на «Маленькое красное платье» , поклонникам современного российского кино — на «Гив ми либерти» , а любителям динамичных криминальных комедий с едким социальным подтекстом — «Как отмыть миллион».

Фотография сета предоставлена площадкой «Песочница»

Когда: все выходные, 12.00 — 23.00. Где: ул. Куйбышева, 45. Сколько: бесплатно.

С 1 августа в «Песочнице» обновилось меню сетов, и это отличный повод снова заглянуть на главную хипстерскую площадку города. Но есть и другая причина: теперь здесь каждое воскресенье еще и кино бесплатно показывают . Например, 4 августа можно устроить девичник и посмотреть американскую комедию «Красотка на всю голову» с Эми Шумер и Мишель Уильямс. Не благодарите.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 3 августа аж с 11.00. Где: «Боровая». Сколько: от 44 рублей. Купить билет, пока не поднялась цена

Ну что, дождались? «Рок за Бобров» уже в эти выходные. Традиционно на «Боровой» соберутся любимые музыканты белорусов: от «Мумий Тролля», Басты и Little Big до «Ляписа 98», Монеточки и 25/17. Ведущим фестиваля будет сам Юрий Дудь, так что у гостей феста есть возможность пополнить свои инстаграмы виральными фоточками. Мы же со своей стороны хотим напомнить: чтобы вам было комфортно отдыхать, ознакомьтесь перед фестивалем с прогнозом погоды. На случай дождя вас спасут дождевик и резиновые сапоги — с таким арсеналом можно смело рваться в первый ряд и кайфовать до заката.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если лайнап «Рока за Бобров» по каким-то причинам вас не устраивает, в субботу, 3 августа, в 19.00, столичный Re: Public раскачают старички из Crazy Town . Ну помните, родное это из каждого утюга «Come, my lady, сome, come, my lady. You’re my butterfly, sugar baby».





Когда: 3 августа с 13.00. Где: Верхний город. Сколько: бесплатно.

Для желающих начать праздник в Верхнем городе раньше, чем стартуют вечерние концерты, у Ратуши пройдет праздник корейской культуры. В программе много k-pop-музыки (вы же слышали про BTS, правда?), каллиграфия, традиционные корейские игры, песни и танцы, мастер-классы по изготовлению классических масок, стенды с аквагримом для детей и фотозоны для всех желающих. Вход свободный.





Когда: 3 августа с 17.00 и до ночи. Где: Ok16. Сколько: бесплатно.

Следите за руками. В субботу на вечеринке можно будет попробовать сыграть мелодию Chan Chan на фруктах, даже если ты не музыкант, тренироваться в гибкости в игре «Лимбо» и провести свой чемпионат по пинг-понгу, научиться дольше всех стоять на баланс-бордах с командой Dominant, почувствовать себя настоящим барменом в DIY-зоне или создать своими руками уникальный стакан для летних напитков вместе с Karma Crew и сделать свою первую татуировку с Good Sign Tattoo. Самым ловким, творческим и метким обещают в награду экологичную сумку-шопер, практичный карт-холдер для смартфона, фирменные карабины, значки и всякое разное.

А для девушек на вечеринке будет работать beauty spot MINA makeup, где профессиональные визажисты помогут всем желающим сделать ультраяркий летний макияж. Музыкальный лайнап — тут.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если веселья хочется уже с пятницы, обратите внимание на вечеринку Locals в том же Ok16. locals — вечеринка, созданная, чтобы развивать белорусскую локальную сцену диджеев. В этот раз пространство разделится на два танцпола. На первом будет играть старая школа, отборный хип-хоп 80 — 00-х. А на втором танцполе исключительно свежая новая школа. Билеты — 10 рублей, 15 — на входе.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 3 августа с 20.30. Где: у Ратуши. Сколько: бесплатно.

Продолжаются полюбившиеся минчанам вечера классической музыки под открытым небом в самом центре города. 3 августа слух будет радовать музыкальная капелла «Сонорус». Вход на все концерты фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» традиционно свободный.

Когда: 4 августа, 12.00. Где: СХТ. Сколько: от 5 до 15 рублей. Купить билет (их осталось мало)

Буквально считаные билеты остались на детский спектакль «Каникулы в Простоквашино», так что если вы остаетесь на выходные в Минске с ребенком, воспользуйтесь этим шансом. Да и сами предадитесь ностальгии, почему нет.

