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Фитнес-блогер из США удалила импланты из груди и извинилась за пропаганду «неестественного тела»

02.08.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

39-летний фитнес-блогер Мария Канг из Калифорнии опубликовала в Instagam пост с извинениями перед своими подписчиками, пишет Daily Mail. Она призналась, что в 2003 году сделала операцию по увеличению груди. Но сейчас мама троих детей сожалеет о своем поступке и о том, что продвигала неестественную фигуру. В прошлом месяце она избавилась от имплантов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Блог Марии набрал популярность в 2013 году после того, как она опубликовала свое фото: мама демонстрирует подтянутую фигуру, а рядом трое ее детей. «А какие у тебя отговорки?» — такой была подпись к мотивирующей иллюстрации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Шесть лет спустя она призналась 75 тысячам подписчиков, что все это время страдала от орторексии и депрессии и не решалась избавиться от грудных имплантов:

— Я застряла в соцсетях, где поддельные формы поощрялись, получали лайки и высоко ценились, — рассказала Мария. — Мне жаль, что я и сама участвовала в продвижении нереалистичных стандартов красоты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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39-летний фитнес-блогер Мария Ган из Калифорнии опубликовала в Instagam пост с извинениями перед своими подписчиками.
 
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