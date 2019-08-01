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Фитнес-блогер из США удалила импланты из груди и извинилась за пропаганду «неестественного тела»
Источник материала: Tut.by
39-летний фитнес-блогер Мария Канг из Калифорнии опубликовала в Instagam пост с извинениями перед своими подписчиками, пишет
Блог Марии набрал популярность в 2013 году после того, как она опубликовала свое фото: мама демонстрирует подтянутую фигуру, а рядом трое ее детей. «А какие у тебя отговорки?» — такой была подпись к мотивирующей иллюстрации.
Шесть лет спустя она призналась 75 тысячам подписчиков, что все это время страдала от орторексии и депрессии и не решалась избавиться от грудных имплантов:
— Я застряла в соцсетях, где поддельные формы поощрялись, получали лайки и высоко ценились, — рассказала Мария. — Мне жаль, что я и сама участвовала в продвижении нереалистичных стандартов красоты.
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39-летний фитнес-блогер Мария Ган из Калифорнии опубликовала в Instagam пост с извинениями перед своими подписчиками.
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