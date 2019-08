Книги на лето. Что почитать из списка Букеровской премии?

Источник материала: Аргументы и факты

24 июля оргкомитет Букеровской литературной премии — одной из самых престижных в мире — опубликовал список претендентов на главный приз. В нём 13 авторов. В сентябре его сократят до шести финалистов, а затем выберут победителя. Ежегодно литературная премия присуждается прозаикам за произведения, написанные на английском языке.

Что это значит для обычного читателя? Во-первых, это хорошая сводка того, что сейчас происходит как в литературе, так и в мире. В этом году в списке Букера много произведений на актуальную повестку дня. Во-вторых, это всё ещё авторитетный список романов, которые с высокой вероятностью скоро издадут на русском языке. А значит за ответом на вопрос «что почитать?» можно смело обращаться и к этому списку.

Екатерина Курзинер, книжный блогер и автор проекта Haveaniceread, составила свою десятку книг Букеровского списка. В неё вошли книги из списка 2019 года, которые вы можете бронировать для домашней библиотеки, а также книги-номинанты прошлых лет, которые уже сейчас можно прочитать на русском языке. Приятного чтения!

5 книг из списка Букеровской премии 2019



«Заветы» («The Testaments»),

Маргарет Этвуд

Продолжение антиутопии «Рассказ служанки». В некоторых интервью канадская писательница отмечает, что на создание второй части её подтолкнули вопросы зрителей сериала об устройстве вымышленного тоталитарного государства, Гилеада. Действие нового романа развернется спустя 15 лет после событий, описанных в первой части. Повествование будет вестись от лица сразу трех героинь. Это всё, что известно о новой книге.

Выход романа запланирован на 10 сентября 2019 года.

«Человек, который видел все»

(«The Man Who Saw Everything»), Дебора Леви

В 1988 году Саул Адлер, самовлюбленный молодой историк, был приглашен в коммунистический Восточный Берлин для проведения исследований. Он должен опубликовать благоприятное эссе о Германской Демократической Республике. В качестве подарка сестре своего переводчика, фанатке группы Битлз, Саул просит подругу сделать фотографию. На фото он стоит на пешеходном переходе по Abbey Road. Дань уважения знаменитой обложке альбома музыкантов. Пока Саул ждет снимка, он попадает под машину, которая меняет траекторию его жизни.

Роман Леви проскальзывает между часовыми поясами, рассказывает о прошлом и настоящем Европы и цикличности истории.

Публикация книги планируется в октябре 2019 года.

«Оркестр меньшинств» («An Orchestra of Minorities»),

Чигози Обиома

Умуахия, Нигерия. Молодой птицевод видит женщину, пытающуюся спрыгнуть с автомобильного моста. Парень присоединяется к ней и бросает двух самых дорогих цыплят в воду. Так он демонстрирует девушке всю серьёзность падения.

Между героями завязывается роман. Девушка Ндали из богатой семьи, в то время как Чинонсо бедный и необразованный фермер. Родители девушки против такого союза. Парень продает имущество, чтобы посещать колледж на Кипре. Но оказавшись на острове, в новом мире, Чинонсо обнаруживает, что все не так, как кажется. И сам Чинонсо всё дальше и дальше от своей мечты, Ндали, и своего дома.

Роман почти что современная «Одиссея» Гомера с налётом сказочности и магического реализма.

Книга опубликована в январе 2019 года.

«Кихотт» («Quichotte»),

Салман Рушди

Это история о стареющем коммивояжере, который влюбляется в телезвезду и отправляется в путешествие по Америке, чтобы сделать что-нибудь выдающееся и проявить себя достойно её руки. Роман создан на основе классической истории «Дон Кихота». В постмодернистском «Кихотте» затрагиваются темы отношений отца и сына, расизма, опиоидного кризиса, кибершпионов и конца света.

Салман Рушди хорошо известен публике благодаря роману «Дети полуночи», который вышел в свет в 1981 году.

Дата выхода книги «Кихот» пока не известна.

«Франкисштейн» («Frankissstein»),

Дженет Уинтерсон

История Виктора Франкенштейна рассказана сразу в нескольких временах. Первое действие происходит в 1816 году, когда 19-летняя Мэри Шелли пишет историю о создании небиологической формы жизни. Второе разворачивается в современной Британии, после брекзита, где доктор-трансгендер по имени Рай влюбляется в знаменитого профессора Виктора Стейна, возглавляющего публичные дебаты об искусственном интеллекте.

Роман «Франкисштейн» о гендерной идентичности и далеко идущих последствиях революции искусственного интеллекта. Что произойдет, когда homo sapiens перестанет быть самым умным существом на планете? Дженет Уинтерсон показывает нам, насколько мы ближе к этому будущему, чем думаем.

Книга опубликована в мае 2019 года.



5 книг из списков прошлых лет Букеровской премии

«Молочник». Анна Бернс

Букеровская премия 2018 года

Небольшой город в Северной Ирландии. 18-летняя девушка рассказывает нам о своей жизни. Мы не знаем её имени, так же, как и имён всех героев романа. Известны только родственные связи, прозвища, профессии. Девушка работает в городе, а живёт с матерью и младшими сестрами в пригороде. Себя она называет средней сестрой. Героиня — серая мышка, занимается бегом, не интересуется политикой (будучи ирландкой), в общем, ничем не выделяется.

В жизни все меняется, когда ее начинает преследовать Молочник, загадочный мужчина средних лет. На машине он появляется в самых неожиданных местах, заговаривает с героиней, давая понять, что ему известны все детали ее жизни и ее передвижения. Чем вызван интерес незнакомца, про которого говорят, что он женат и что он офицер армии сопротивления? Далее нас ждёт история о сексуальных домогательствах и повседневном угнетении, приправленная едким юмором, прямодушием и несгибаемостью восемнадцатилетней героини.

Книга вот-вот выйдет на русском языке.

«Линкольн в бардо», Джордж Сондерс

Букеровская премия 2017 года

Что такое бардо? Это промежуточное состояния от бытия к небытию. Так его называет тибетская буддистская традиция.

В феврале 1862 года Уилли Линкольн, одиннадцатилетний сын американского президента, скоропостижно умирает от тяжелой болезни. Семья, и в особенности президент, убиты горем. Он не может отпустить сына. А послушный мальчик, даже в смерти покорен отцу. Уилли отказывается покинуть кладбище и перейти в неведомый край. Он остаётся в странном месте, между жизнью и смертью, в компании таких же обитателей кладбища. Они убеждены, что не умерли, и рано или поздно вернутся на землю. Где это он? Никак иначе в бардо, месте губительном для ребёнка. Здесь и разгорается борьба за душу Уилли.

Роман хаотичен, но при этом рассказывает и о трагедии сильного мужчины, потерявшего сына, и о тёмных пятнах американской истории – гражданской войне, рабстве, угнетении сексуальных меньшинств.

«Время свинга», Зэди Смит

Номинант длинного списка премии 2017 года

Темнокожая девушка растёт в бедном районе Лондона. Оберегаемая матерью и отцом, девочка совсем не видит, что происходит вокруг, пребывая в чудесном пузыре. После университета она получает шанс построить блестящую жизнь. Мировая поп-звезда нанимает её помощницей. Частные самолёты, дорогие дома, поездки по миру, а потом и возможность участвовать в чём-то важном — строительстве школы в африканской деревне.

Что делает героиня? Не способная на большие поступки, она с садистским наслаждением наблюдает за показушными благотворительными жестами, богатством и нищетой. Однажды и она решится на яркий поступок, который опустит её на самое дно.

Роман может показаться скучным, но ровно до тех пор, пока читатель не обнаружит гениальную уловку автора. Блеклое неспешное повествование от лица героини усыпляет, но всего пару страниц, и сочувствие к ней с легкостью сменится презрением.

«Светила». Элеанор Каттон

Букеровская премия 2013 года

1866 год. Новая Зеландия времен золотой лихорадки. В прибрежный город Хокитика — грязный, неблагоустроенный — прибывает молодой мужчина из цивилизованной Англии. Уолтер Мади планирует разбогатеть на новозеландских приисках. Едва сойдя с корабля, он натыкается на собрание двенадцати напряжённых местных мужчин. Они встретились тайно обсудить ряд нераскрытых преступлений. Юный золотопромышленник исчез при загадочных обстоятельствах, нищий пьянчужка найден мертвым в своей хижине, а женщина чуть не погибла, выкурив трубку отравленного опиума.

Все события так или иначе касаются уважаемых горожан, вот они и решают объединиться, чтобы очистить себя от подозрений. Удивительным образом Мади будет втянут в тайное расследование.

Плавный ритм романа совсем не похож на детектив, тем не менее, локальный колорит и яркие портреты истории затягивают так, что все 800 страниц пролетят в одно мгновение.

Антония Байетт «Обладать»

Букеровская премия 1990 года

Восьмидесятые. Главные герои — два литературоведа. Не слишком удачливый филолог Роланд Митчел изучает и живёт творчеством выдуманного викторианского поэта – Генри Падуба. Красавица феминистка Мод Бейли специализируется на творчестве такой же викторианской одиночки феминистки – Кристабель Ла Мотт. И ничего этих двоих не связывало, пока им в руки не попадает пачка писем с тайной тех самых Падуба и Ла Мотт. Литературоведы отправляются в приключенческое расследование с путешествиями, тайнами, погонями и разоблачениями.

Для людей, влюбленный в литературу, роман «Обладать» – классический интеллектуальный роман с аллюзиями, пересечениями и отсылками. Для читателя, не искушённого в литературе, – это история трагической любви с детективной составляющей. Ни тех ни других роман не оставит равнодушными.

Автор книжного блога: